Cachorro segue ambulância em que o dono foi levado após sofrer acidente no Cariri

Os socorristas tiveram dificuldade para resgatar o paciente, pois o animal estava bem estressado com a situação e queria proteger seu dono

Um cachorro seguiu a ambulância em que seu dono foi levado a uma unidade de saúde após sofrer um acidente em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, nessa terça-feira, 3. O socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará, Lucas Vinicius, registrou um vídeo do momento que gerou grande repercussão nas redes sociais.

Lucas Vinicius, 24, é enfermeiro e trabalha como socorrista há três anos. Ele conta que a ambulância foi acionada para uma ocorrência em via pública de um paciente que sofreu uma queda e estava com um sangramento na cabeça.

“Ao chegarmos ao local nos deparamos com o paciente ao solo e seu cãozinho ao redor”, conta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA O VÍDEO:

Os socorristas tiveram dificuldade para se aproximar do local, pois o animal estava bem estressado com a situação e queria proteger seu dono.

“Conseguimos colocar o paciente na viatura para prosseguir com o atendimento, mas na hora de sair do local o cãozinho entrou na frente da nossa viatura como quem quisesse impedir de levar seu tutor”, complementa Lucas.

O cachorro continuou seguindo a ambulância até certo ponto, mas acabou retornando. Lucas não sabe a situação atual do paciente, o Samu é responsável pelo transporte, mas a unidade de saúde não pode informar a condição do paciente sem a aprovação da família.

O socorrista, no entanto, diz espera que ele “tenha se recuperado e encontrado seu fiel amigo”.



Sobre o assunto Médico salva amigo de engasgo durante confraternização em Juazeiro

Dupla é capturada após furtar ar-condicionado e notebook de posto de saúde

Homem é preso por tentativa de feminicídio da ex-companheira em Juazeiro

Decreto obriga bancos a oferecer água para clientes em Juazeiro do Norte

Matrículas nas escolas municipais de Juazeiro do Norte estão abertas

Tags