Puma invade casa e ataca cachorro na frente da tutora nos Estados Unidos

Um puma atacou um cachorro da raça Border Coillie na Califórnia, nos Estados Unidos. Tutora do cão, Rebecca Kracker registrou o momento em que seu animal de estimação estava no chão do quintal após ter sido arrastado pelo pescoço depois da investida do felino. O ataque ocorreu em 28 de novembro e as imagens viralizaram nesta semana.

Também conhecido como leão da montanha, o puma atacou o filhote dentro da residência de Rebecca. Conforme a mulher relatou em entrevista concedida à Fox2 KTVU, o felino estava mordendo e rosnando enquanto atacava Sherman - nome do cachorro -, que em seguida "desmaiou de choque".

"Eu pensei que ele estava morto naquele momento", declarou. Os demais cachorros de Rebecca ficaram latindo na tentativa de afastar o puma do local, esforços tidos como em vão.

"Nossa presença não o incomodava. Tudo que eu pensava era que precisava fechar a porta entre ele e a gente e, nesse momento, ficamos a cerca de 60 centímetros entre a gente e o leão da montanha sem qualquer barreira de proteção", afirmou.

O puma só deixou o local depois que um dos vizinhos de Rebecca atirou nele. Entretanto, mesmo assim, ele retornou à residência e atacou duas cabras da mulher. As autoridades responsáveis pela vida selvagem da Califórnia foram acionadas, elas localizaram o leão da montanha e o sacrificaram.

