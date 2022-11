Cachorro cearense vestido de torcedor faz sucesso na estreia do Brasil na Copa de 2022

O Brasil estriou hoje, 24 de novembro, na Copa do Mundo no Catar de 2022 com vitória de 2x0 em cima da Sérvia. Em meio as tradições da torcida brasileira, entre as ruas enfeitadas de bandeirinhas, pinturas e vestimentas com a bandeira da seleção, os pets também entraram na torcida pelo hexa.

No Ceará, Marianna Calixto, 28 anos, não perdeu tempo e vestiu o Alceu ou Ceceu todo a caráter para assistir o primeiro jogo do Brasil.

A coordenadora de estilo, disse ao O POVO que ganhou a roupinha de cachorro de uma loja de fantasias no mês de junho deste ano, quando procurava roupas para pets.

“A gente conheceu a loja quando encomendamos uma roupinha pro Alceu ser nosso pajem de casamento e ontem a mesma loja nos presenteou com uma roupinha. Bandana e um boné pra ele torcer junto com a gente” disse a tutora.

Mariana não perdeu tempo e postou as fotos do Alceu em suas redes sociais. “ Eu não sabia que o Alceu precisava tanto de um boné até ele colocar esse boné, coisa mais linda”, escreveu na legenda da foto.

Confira fotos do cachorro vestido de torcedor do Brasil

