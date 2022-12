Idoso fica preso em carro e é salvo com ajuda de cachorro: "Salvou minha vida"

Um idoso de 94 anos foi salvo após ficar preso dentro do carro e receber ajuda do cachorro do vizinho em Hampshire, na Inglaterra. Morris Cohen conta que ficou quase 24 horas preso no carro até que Roger, o caozinho da raça Jack-A-Poo, apareceu. O caso aconteceu no começo de dezembro, mas só ganhou repercussão na última semana.

O incidente ocorreu quando seu braço esquerdo ficou preso sob os pedais da embreagem e do freio, após sua bengala quebrar. Por causa da dificuldade de locomoção, ele não conseguiu se desprender.

Segundo o jornal Daily Echo, apesar de pedir ajuda, o aposentado permaneceu preso na garagem pelo resto do dia e durante a noite. O caso passou despercebido porque sua família não estava em casa.

“Eu estava pedindo ajuda, mas ninguém podia me ouvir, mesmo com a porta da garagem aberta", disse em entrevista. “Fiquei preso no carro durante a noite; estava ficando cada vez mais frio. Foi horrível", completou.

Foi quando o cachorro de seu vizinho entrou na garagem, que estava aberta, na manhã seguinte. O aponsentado disse que era por volta de 10 horas da manhã, e o animal apareceu farejando.

A atitude do cachorro chamou a atenção da tutora, Frances Wall, que foi até o carro para ver o que estava acontecendo. Foi aí que ela encontrou o idoso.

Após tentar tirá-lo do carro e não conseguir, ela ligou para o serviço de emergência, que o retiraram do automóvel e o levaram ao hospital.

"Eles me disseram no hospital que algumas horas depois eu teria morrido por causa do frio. Obrigado não é suficiente. Como você pode agradecer a alguém que salvou sua vida? Aquele cachorro definitivamente me salvou, não há argumento sobre isso, sem discussão sobre isso. Sem ele eu teria ido embora", disse.

Morris passou dez dias no hospital para se recuperar. Ele disse que nunca será capaz de fazer o suficiente para agradecer.“Devo minha vida a esse cachorro", disse.

