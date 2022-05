Austrália: tubarão tenta morder hélice de barco e assusta pescadores

Um tubarão de três metros atacou o motor do barco de um grupo de pescadores. O caso aconteceu em Coral Bay, na Austrália, na última quarta-feira, 11.

Quatro amigos estavam presentes na embarcação quando tudo aconteceu. O ataque ocorreu quando um dos pescadores recolhia a linha da sua vara, quando o tubarão-baleeiro-de-bronze se aproximou e cravou os dentes na hélice do motor. Ele ficou tentando arrancar o objeto por cinco minutos, antes de desistir.

No vídeo divulgado pela mídia local, é possível ver os homens assustados com o peixe e tentando sair da situação. "Ele mordeu o motor cara, isso é loucura” disse um. Outro chamou o tubarão “monstro”.

Matt Zen, capitão do barco, disse que nunca imaginou nem em seus sonhos mais loucos que um tubarão interrompesse sua viagem anual de pescaria com os amigos. “Ele gostou do motor e ficou lá por alguns minutos. Nós estávamos começando a ficar um pouco preocupados sobre como iríamos tirá-lo”.

Tanto o tubarão quanto os pescadores saíram ilesos do incidente. Apesar do ataque, o barco não sofreu danos significativos.



