Cobra rara de duas cabeças supera expectativas e vive há 17 anos em zoológico dos EUA

Uma cobra de duas cabeças da espécie Pantherophis obsoletus, que vive desde 2005 no Centro de Conservação da Natureza em Cape Girardeau, no estado americano do Missouri, tem surpreendido tratadores e especialistas ao contrariar as previsões de que teria pouco tempo de vida.

O fator que complica a longevidade desse tipo de animal se dá pelo motivo de elas compartilharem o mesmo sistema digestivo para as cabeças. Assim, ela tem dificuldades de se alimentar em seu habitat natural e o que tornou possível a sobrevivência da serpente por tanto tempo foi o fato dela ser criada em cativeiro.

Segundo o biólogo Steve Allain, a aparição de uma cobra de duas cabeças ocorre uma vez a cada 100 mil indivíduos. E não é comum esse tipo de cobra viver muito tempo, uma vez que chegar a uma idade avançada acontece uma vez a cada 100 milhões de nascimentos.

"Eu sei de outra cobra de duas cabeças que sobreviveu até os 20 anos", revelou em entrevista ao jornal britânico The Daily Mail. "No entanto, é extremamente improvável."



De acordo com biólogos do Centro de Cape Girardeau, as duas cabeças são independentes e bastante competitivas durante as refeições. Sendo assim, uma delas é coberta por um copo, enquanto a outra se alimenta. Em seguida, é preciso aguardar um tempo para garantir que a comida tenha passado pela junção que as divide ao meio.



