Vídeo: Baleia dá salto e cai em barco que estava fazendo observação dos mamíferos

As imagens do incidente foram gravadas por pessoas que estavam observando as baleias em outro barco; veja o vídeo

Uma baleia caiu em cima de uma embarcação que estava fazendo observação dos animais marinhos em Sinaloa, no México. O acidente aconteceu nosábado, 14, no mar do Porto de Topolobampo.

As imagens do incidente foram gravadas por pessoas que estavam observando as baleias em outro barco e publicadas nas redes sociais.

O barco virou com o impacto e lançou os tripulantes ao mar. Segundo o portal Línea Directa, quatro pessoas e Pechocho, como a baleia é conhecida, ficaram feridas.

De acordo com Omar Mendoza, chefe de Proteção Civil da região, os mamíferos aparecem com maior frequência nesta época do ano, que pode aumentar o número de acidentes.



Veja o vídeo do momento em que embarcação é atingida:

