Homem admite que urinava em milkshakes de lanchonete no Canadá por "prazer sexual"

Stephen Sharp, gerente de uma filial da rede de fast food Arby’s, em Vancouver, no Canadá, foi flagrado urinando nos milkshakes da loja. O homem de 29 anos foi descoberto após a polícia confiscar seu celular para uma investigação de pornografia infantil. No aparelho foi encontrado um vídeo de 16 segundos dele contaminando as bebidas.

Em depoimento, o homem confessou que gostava de fazer xixi na bebida por "pura satisfação sexual" durante o período da noite, quando trabalhava sozinho. Ele relatou que fez isso pelo menos duas vezes.

De acordo com informações divulgadas pelo portal USA Today, a polícia de Vancouver descobriu as imagens de contaminação da bebida após emitir um mandato de apreensão do celular de Stephen. Além das imagens da urina na bebida, também existiam dezenas de fotos e vídeos que retratavam exploração sexual de crianças.

Segundo o Tribunal Superior do Condado de Clark, as cenas foram registradas em 30 de outubro de 2021, em um Arby's no bairro de Mill Plain, na cidade canadense. Outro gerente da franquia disse aos detetives que o restaurante vendeu entre 30 e 40 milkshakes naquele dia.



Stephen está preso desde semana passada aguardando o julgamento que irá acontecer no próximo dia 25 de maio. A polícia pediu a todos os que consumiram a bebida naquela unidade da Arby's, nos dias 30 e 31 de outubro, entrem em contato com as autoridades.

O diretor de saúde pública de Vancouver, Dr. Alan Melnick, afirmou ao portal que não há riscos significativos para a saúde em consumir uma bebida contaminada com urina.

