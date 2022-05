Idosa é atacada por ratazana enquanto dormia na Inglaterra: "tentou roer até o osso"

Diana Kirk, de 76 anos, foi atacada por uma ratazana enquanto dormia em sua casa, localizada em Bingha, na Inglaterra. O caso ocorreu no dia 9 de maio e chocou os vizinhos da idosa.

Com o rosto seriamente ferido, a vítima foi levada às pressas para o hospital Queen's Medical Center, onde recebeu o atendimento médico. Entrevista ao Nottinghamshire Live, o marido de Diana, John Kirk, de 85 anos, contou que sentiu algo roçar em seus pés enquanto dormia no andar de cima, porém devido a falta de iluminação não conseguiu visualizar o que era.

Sobre o assunto Idosa de 101 anos renova contrato de trabalho e vai permanecer no emprego até 2025

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

John ainda narra que durante a madrugada voltou a sentir o animal, mas acabou adormecendo. Ele encontrou sua esposa somente por volta das 5h45 da manhã, já com o rosto todo machucado na sala de estar. Diana sofre com um problema cerebral e é cuidada por John, que fica com ela durante o dia acompanhado com uma equipe de atendimento.

"Eu nunca vi nada parecido com os ferimentos que ela teve. Foi absolutamente selvagem. (...) Havia arranhões no rosto, no pescoço, nas mãos. A ratazana tentou roer até o osso. Havia sangue por toda parte", relatou o marido sobre o ataque do roedor.

Após o ocorrido, o animal foi encontrado morto em uma armadilha colocada para sua captura. O atual estado de saúde de Diana não foi informado.



Tags