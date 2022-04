Menina de 4 anos joga balde tinta no irmão, suja toda cozinha e mãe tem prejuízo de R$ 3 mil

Uma menina de 4 anos e seu irmão de apenas 1, foram pegos em flagrantes depois de causarem uma verdadeira "tsunami" de tinta branca por toda cozinha de casa e ficarem completamente lambuzados da cabeça aos pés. O episódio ocorreu no condado de North Yorkshire, no Reino Unido. Segundo o site de notícias Daily Mail, a mãe do casal, Hayley Kidd, 27, estava reformando a cozinha de casa no dia 18 de abril, enquanto seus filhos Bonnie e Harry brincavam no jardim.

Enquanto as crianças brincavam, Hayley aproveitou para ir ao banheiro e os cinco minutos que ficou ausente foi o tempo suficiente para a filha mais velha encontrar o balde e espalhar tinta branca sobre si, o irmão e por toda a cozinha, incluindo o chão e os armários. Hayley explicou que havia deixado a tinta do lado da cozinha, mas Bonnie subiu em um móvel e usou uma concha para jogar tinta ao redor da cozinha e em seu irmão mais novo.

Sobre o assunto Jornalista descobre vídeo de Prince quando criança

Professora salva aluno que se engasgou com tampa de garrafa nos EUA

Menino de 5 anos entra para clube de pessoas com alto QI

Com apenas uma foto em preto e branco, filha reencontra pai pelo Facebook após 58 anos

Criança com anomalia rara nasce com dois pênis e faz cirurgia para retirada de um

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hayley registrou o momento em que flagrou os filhos na cozinha e postou no Facebook com a legenda dizendo “ Nunca mais pinto com as crianças em casa”. Na imagem, a menina aparece atrás do balde e o garoto no chão, ambos pingando tinta branca, que também escorre até o chão.

Quando a duplinha avistou a mãe ficaram paralisados e a pequena Bonnie foi logo dizendo que estava arrependida do que tinha feito. "Ela me perguntou se eu estava brava e só respondi que não estava feliz." Disse Hayley.

A mulher estima um prejuízo de pelo menos £ 500 (cerca de R $3.000), já que precisará trocar o forno, a fritadeira, o micro-ondas e até as tomadas, que apresentaram defeito depois da travessura.