Menino de 5 anos entra para clube de pessoas com alto QI

O sonho de ter um filho super inteligente é compartilhado por muitos casais. Para os pais do Theo, de cinco anos, saber que a criança tem QI alto foi uma surpresa. Com a volta das aulas presenciais, após dois anos de ensino remoto por causa da Covid-19, os professores da escola procuraram os pais - moradores de São Paulo - para dizer que perceberam um aprendizado acima da média, em comparação aos colegas e para a idade do garoto. As informações do g1.

Após receberem a notícia do desenvolvimento do garoto, Theo foi submetido a seis dias de testes de QI, com resultado de 146 pontos, sendo 99,8 de percentil - medidas estatísticas que dividem as amostras de dados em 100 partes. Com isso, Theo passou a ser o brasileiro mais novo a entrar para a Mensa Internacional, sociedade mais antiga do mundo de pessoas com alto QI.

O pai, Ygor Tazinaffo, disse que ao descobrir da inteligência do filho teve um susto maior do que imaginava. "Foi um susto maior do que a gente imaginava porque ele não é só espertinho ou superdotado. O resultado aponta para um nível de gênio", disse ao g1 com surpresa. Mas que apesar do susto, saber que o filho é uma criança divertida e comunicativa deixa o pai e a mãe mais tranquilos.

As atividades realizadas por Theo para saber o seu desenvolvimento mostraram que a criança está 10 anos adiantada em capacidade intelectual. Com cinco anos, o garoto tem desenvolvimento de uma pessoa de 15 anos. O pai da criança disse que se preocupa em sempre estimular o lado criança do filho, sem querer acelerar etapas.

"A gente conversa com ele e explica, mas, em outros momentos, a gente tenta estimular essa criança de 5 anos que tem dentro dele com brincadeiras, porque a gente precisa dar uma boa infância para ele também.", disse Ygor ao portal g1.

A outra filha do casal, Lis Ribeiro, tem apenas 1 anos e 9 meses, mas já dá sinais de desenvolvimento semelhante ao do irmão. O pai, Ygor, disse que quando a pequena for mais velha, provavelmente também vai fazer os testes.

Com o sucesso nos testes e notícia do QI alto, Theo adiantou uma série nos estudos e agora estuda com criança de 7 e 8 anos. Avançar uma série deixou os pais com um pé atrás, não sabendo se a criança iria se adaptar. "A gente sabia que ele iria conseguir se dar bem com as crianças, mas a gente achava que talvez ele não pudesse ser bem aceito por elas, o que não foi o caso. As crianças adoram ele, e o Theo fez vários amigos.", disse o pai do garoto ao g1.

Sem pressão pelo QI alto, Ygor disse que quer apenas dar oportunidades ao garoto para ele se tornar o que quiser. O objetivo é garantir a felicidade e integridade do Theo.

Antes de Theo, de cinco anos, a criança mais jovem a ingressar na Mensa era Gustavo Saldanha, paulista de 8 anos, que obteve 140 pontos de QI.

