Criança com anomalia rara nasce com dois pênis e faz cirurgia para retirada de um

Um estudo publicado na revista científica Journal of Pediatric Urology em março último traz o caso de um menino que nasceu com dois pênis. Ele sofre de uma anomalia rara chamada de difalia. A criança passou por um procedimento cirúrgico em São Paulo para fazer a retirada de um dos órgãos.

Os médicos decidiram por remover o órgão esquerdo, que era o maior. “Realizamos meatotomia no pênis esquerdo para inserir o cistoscópio e confirmamos a uretra de terminação cega. Decidimos remover este pênis. Foi totalmente desenluvado e preso e retirado os corpos na base”, diz trecho do documento.

Sobre o assunto Literatura infantil é inspiração para escolas de samba em São Paulo

Pfizer solicitará autorização para terceira dose em crianças

Menina morta em acidente com carro alegórico será enterrada hoje

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No artigo, eles destacam que cada caso deve ser analisado individualmente "considerando as anomalias associadas, com o objetivo de obter resultados funcionais e estéticos satisfatórios".

Essa anomalia atinge uma a cada 5,6 milhões de crianças nascidas vivas. No documento, consta que “a difalia pode ter três apresentações: apenas a duplicação da glande, a difalia bífida e a difalia completa (dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso para cada pênis)”. No caso da criança tratada pelos médicos, cada pênis apresentava apenas um corpo cavernoso.

Os pesquisadores autores do estudo são: Antonio Macedo Jr, Sergio Leite Ottoni, Paula Cartaxo Barros Camilato, Hugo Santiago Crespo Ganchozo, Gilmar Garrone, Ricardo de Mattos Marcondes e Marcela Leal da Cruz. Todos pertencentes à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).



Sobre o assunto Paciente com paralisia total volta a se comunicar após implante

Governo investiu R$ 1,1 bi para tratamento da Hemofilia em 2021

Hospital promove casamento de paciente em cuidados paliativos em Quixeramobim

Cientistas descobrem mutações genéticas associadas à esquizofrenia

Tags