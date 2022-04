Professora salva aluno que se engasgou com tampa de garrafa nos EUA

A professora de matemática Janiece Jenkins, de Nova Jersey, Estados Unidos, salvou um aluno de nove anos que estava se engasgando com uma tampa de garrafa na escola East Orange Community Charter School. O episódio, que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 11, foi flagrado por uma câmera de vigilância instalada dentro da sala de aula.

Tudo começou quando Robert Stonaker, estudante do terceiro ano, tentou tomar água de uma garrafa, enquanto estava sentado em sua cadeira. Por não conseguir abrir a tampa com as mãos, o pequeno decidiu usar a boca. Com o efeito da pressão feita por ele, a tampa entrou na garganta do garoto e vedou a passagem de ar.

O vídeo mostra o momento que ele se levanta e vai até a professora. Por não conseguir falar, Robert aponta para a garganta, indicando que está engasgado. A professora rapidamente executou a manobra de Heimlich, recomendada para casos de engasgo, e o menino conseguiu cuspir o objeto.

“Ele estava nervoso e apontando para o pescoço”, disse a professora ao canal de tv NEWS 12. “Ele não conseguia falar, então rapidamente o virei de costas, fiz a manobra de Heimlich e deu tudo certo”.

Em publicação nas redes sociais, o congressista de Nova Jersey Donald Payne Jr. parabenizou o ato da professora. "Ela é uma verdadeira heroína", disse. A escola planeja fazer uma homenagem à educadora nos próximos dias.