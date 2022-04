Com apenas uma foto em preto e branco, filha reencontra pai pelo Facebook após 58 anos

Julie Lund tinha apenas uma foto em preto e branco do pai e a postou num grupo do Facebook. Brian Rothery, o pai, morava a pouco mais de uma hora de viagem

Imagine perder os pais e, meses depois, ganhar uma nova família. Foi o que aconteceu com a britânica Julie Lund. Após postar uma foto do pai biológico, que não via há 58 anos, a filha o reencontrou e descobriu que morava há menos de uma hora de viagem.

Tudo aconteceu após a morte sequenciada e repentina de sua mãe e seu padrasto, no início de 2021. Julie, ainda triste com as perdas, decidiu usar as redes sociais para encontrar o parente perdido. Ela tinha apenas uma foto em preto e branco do pai para identificá-lo e a postou num grupo do Facebook, pedindo para que os usuários a ajudassem na busca.

Sobre o assunto Princesa japonesa que abdicou de títulos reais inicia trabalho nos EUA

Mulher tatua bombom Caribe no braço e repercute nas redes sociais: "gostoso, mas injustiçado"

Menino de 5 anos entra para clube de pessoas com alto QI

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo informações da BBC News, o aposentado Brian Rothery recebeu várias mensagens perguntando se ele conhecia alguém chamado Julie. Ele morava a pouco mais de uma hora de viagem da cidade da filha, em Lincolnshire, na Inglaterra.

"Eu não conseguia acreditar que tinha reencontrado meu pai após tantos anos e que ele ainda estava vivo e bem", disse a filha à reportagem. A publicação posterior no Facebook que mostra o reencontro, teve centenas de curtidas e repercutiu bastante na imprensa britânica.

Sobre os anos sem conhecer o pai biológico, a britânica afirmou que se sente triste por todo o tempo de convivência perdido, mas ressaltou que o importante são as memórias que ainda pode construir com ele. "Não adianta olhar para o passado. Podemos olhar para a frente. Agora posso correr para a estrada sempre que quiser vê-lo."

A Distância

O relacionamento entre a mãe de Julie e Brian aconteceu no começo dos anos de 1960. Apesar de não estarem casados, ele visitava a filha aos fins de semana até que recebeu a notícia de que a família Lund havia se mudado para Lancashire, a oeste de Manchester. "Pensei: 'Bem, memorize como ela é'. Porque não achava que fosse vê-la novamente", revelou.

Julie nasceu em 1962 e só viu seu genitor até pouco menos de um ano de vida. Ela sempre soube que seu pai biológico estava por aí, mas nunca havia surgido a necessidade de encontrá-lo.

Tags