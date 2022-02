Morre o vocalista da banda de rock britânica Procol Harum

Gary Brooker, vocalista da banda britânica de rock psicodélico Procol Harum, famoso por "A Whiter Shade of Pale", morreu aos 76 anos, anunciou o site oficial do grupo nesta terça-feira, 22.

"Com grande pesar temos que anunciar o falecimento, em 19 de fevereiro de 2022, de Gary Brooker (...), cantor, pianista e compositor de Procol Harum, e uma luz radiante e insubstituível na indústria da música", disse o comunicado do site. "Com 76 anos, estava em tratamento por um câncer, mas morreu tranquilamente em sua casa", disse a mesma fonte.

Trajetória

Gary Brooker, nascido em 29 de maio de 1945 no leste de Londres, aprendeu a tocar piano, guitarra e corneta desde muito jovem graças ao seu pai, que era músico profissional. Após passar por algumas bandas, ele formou o Procol Harum em 1967 junto com o compositor Keith Reid, o organista Matthew Fisher, o guitarrista Ray Royer e o baxista David Knights.

O nome Procol Harum, do latim, significa "através dessas coisas" e foi uma sugestão do empresário, que se inspirou no nome do gato de um amigo. Antes, Gary integrou bandas menores, como os Paramounts, que fez sucesso relativo com uma versão de "Poison Ivy" (que ganhou letra em português com o nome de "Erva venenosa").

Single premiado

No entanto, foi mesmo com "A whiter shade of pale" que Gary e o Procol Harum encontraram a fama. Composta por ele, Keith Reid e Matthew Fisher, a balada foi inspirada em Johann Sebastian Bach e ficou por semanas no topo das paradas de 1967, além de ter vendido mais de 10 milhões de cópias.

Faixa obrigatória em festas e bailes inspirados nos anos 1960 e 70, "A whiter shade of pale" está entre as mais tocadas do Reino Unido e foi incluída do Hall da Fama do Rock'n'Roll em 2018, na categoria single. Vinte anos antes, o próprio Procol Harum entrou para o Hall da Fama do rock, enquanto seu single mais famoso entrava para o Hall da Fama do Grammy.

Além de sua participação no Procol Harum, este fã do blues colaborou com Eric Clapton, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison.

