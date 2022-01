Fifa anuncia início da venda de ingressos para Copa do Mundo do Catar-2022

A venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022 no Catar (que será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro) começou nesta quarta-feira com preços inferiores aos praticados em edições anteriores, conforme anunciado pela Fifa em um comunicado.

Um sistema de sorteio permite aos candidatos a espectadores internacionais comprar ingressos a um preço inicial de 69 dólares (61 euros), que é um terço menor do que os preços que vigoravam na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

No entanto, o preço do ingresso para a final pode chegar a 1.607 dólares (1.422 euros).

Os organizadores não anunciaram quantos espectadores serão admitidos nos estádios, num contexto de incerteza ligado à pandemia de covid-19.

Moradores do Catar e trabalhadores migrantes, cujo tratamento tem sido motivo de polêmicas, podem comprar ingressos por 11 dólares, pouco menos de 10 euros.

As pessoas que se inscreverem agora para as diferentes ofertas, caso prefiram reservar para um jogo específico, acompanhar uma determinada seleção ou reservar para um estádio, participarão de um primeiro sorteio que será realizado no dia 8 de fevereiro.

Os sorteados serão notificados antes do dia 8 de março.

O sorteio final dos jogos da primeira Copa do Mundo organizada em um país árabe está previsto para abril. A Fifa deu a entender em seu comunicado que ele poderá ocorrer no dia 1º de abril.

