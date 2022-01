Pelé parabeniza Lewandowski e Alexia Putellas por prêmio "The Best"

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 17, os vencedores do prêmio "The Best". Mais uma vez, no masculino, o escolhido foi o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Enquanto no feminino o troféu ficou com a meio-campista Alexia Putellas, do Barcelona. Por meio de suas redes sociais, o Rei Pelé parabenizou os dois vencedores.

''Meus parabéns aos dois vencedores do prêmio The Best Fifa, Robert Lewandowski e Alexia Putellas. Quando vocês estão em campo, o esporte sempre fica mais bonito'', escreveu Pelé.

Lewandowski não foi escolhido a toda. O atacante, que já havia sido eleito o melhor do mundo na última edição do prêmio, conquistou incrível marca de 51 gols em 44 jogos pelo Bayern, além de ter vencido o Campeonato Alemão e a Supercopa da Alemanha com a equipe bávara.

Já Alexia Putellas, com o Barcelona, foi destaque nas conquistas da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Copa da Rainha e era ampla favorita para levar o troféu. Antes, a jogadora já tinha faturado a Bola de Ouro, prêmio da revista francesa France Football.

