Manchester United melhora no segundo tempo e vence o Brentford pela Premier League

O confronto era uma partida em atraso da 17ª rodada. Com o resultado, os "Diabos Vermelhos" chegam a sétima colocação, com 35 pontos

Nesta quarta-feira, o Manchester United venceu o Brentford fora de casa, por 3 a 1. Em partida atrasada da 17ª rodada, os visitantes começaram mal na primeira etapa, mas confirmaram o favoritismo no segundo tempo.

O primeiro tempo foi de superioridade do time da casa. Apesar de ficar menos tempo com a bola, o Brentford foi muito organizado na marcação, sofreu poucos riscos e criou as melhores oportunidades da partida. A equipe, porém perdeu boas chances e o jogo foi para o intervalo zerado.

Na volta para a segunda etapa, o Manchester United subiu de produção e passou a jogar com maior pressão no campo de ataque, em busca de boas oportunidades. Logo no primeiro lance de ataque, Cristiano Ronaldo parou no travessão e quase abriu o placar.

Aos nove minutos do segundo tempo, a pressão deu resultado. Fred cruzou na medida, Elanga dominou para o alto, ganhou no ar contra o goleiro e cabeceou para o fundo do gol, colocando o Manchester United em vantagem.

Oito minutos depois, o segundo dos visitantes. A bola foi lançada para Cristiano Ronaldo, que passou de primeira com o peito para deixar Bruno Fernandes e Greenwood cara a cara com o goleiro. Bruno tocou para o atacante, que empurrou para o gol vazio e ampliou o placar.

Vencendo por 2 a 0, Ralf Rangnick tirou Cristiano Ronaldo de campo, promovendo a entrada do zagueiro Harry Maguire. O astro português não gostou nem um pouco e reclamou bastante no banco de reservas.

O United ainda marcou o terceiro, aos 32 minutos da segunda etapa. Bruno Fernandes acionou Rashford pela direita, o inglês entrou na área e bateu no alto para balançar as redes.

Pouco antes do jogo acabar, Toney marcou após um bate e rebate na pequena área do Manchester United e diminuiu o placar. Assim, a partida terminou com triunfo de 3 a 1 para os visitantes.

Com a vitória, o United fica no sétimo lugar da tabela, com 35 pontos, enquanto o Brentford ocupa a 14ª posição, com 23 pontos.

Mais cedo, também pela 17ª rodada do Inglês, o Tottenham venceu o Leicester fora de casa por 3 a 2, de maneira emocionante. O time londrino perdia até os 50 minutos do segundo tempo, quando Bergwijn apareceu parar marcar dois gols em dois minutos e virar o jogo.

O Tottenham foi aos 36 pontos e alcançou a quinta colocação na tabela, enquanto o Leicester ficou na décima posição.

