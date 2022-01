Recuperado da Covid-19, Messi volta aos treinos no PSG

Nesta terça-feira, 18, Lionel Messi voltou a treinar no Paris Saint-Germain. O craque ainda não havia participado de atividades no clube francês em 2022, já que estava como Covid-19.

A última vez que Messi entrou em campo pelo time de Maurício Pochettino foi no dia 22 de dezembro, em partida diante do Lorient. O argentino ainda não atuou em 2022, sendo desfalque nos jogos contra Vannes Olympique, pela Copa do França, além de Lyon e Brest, pelo Campeonato Francês.

Sobre o assunto Lewandowski vence o prêmio "The Best" e é eleito o melhor jogador do mundo em 2021

Alexia Putellas vence "The Best" e é eleita melhor jogadora de 2021

Pelé parabeniza Lewandowski e Alexia Putellas por prêmio "The Best"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última quinta-feira, 13, Messi fez uma publicação nas redes socias afirmando que "levou mais tempo do que pensava para estar bem" e que estava trabalhando para estar "100%".

"Com sabem, tive covid. Queria agradecer por todas as mensagens que recebi e dizer que levou mais tempo do que esperava para estar bem, mas já estou quase recuperado e com muita vontade para voltar ao campo. Venho treinando todos os dias para estar 100%", escreveu o argentino.

O PSG volta a campo no próximo domingo. O time duela com o Reims, no Parque dos Príncipes, às 16h45 (de Brasília), pelo Campeonato Francês. Pode ser a primeira partida de Messi em 2022.

Tags