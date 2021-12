EUA: ataque a tiros por militante de extrema-direita deixa cinco mortos

Um atirador deixou cinco pessoas mortas e outras duas feridas na noite da segunda-feira, no Colorado, nos Estados Unidos. Dois dos feridos estão em estado grave. Ao todo, foram pelo menos oito ataques em diferentes locais das cidades de Denver e Lakewood.

O autor dos atentados, Lyndon McLeod, foi morto em confronto com a polícia de Lakewood. Ele tinha ligações com figuras públicas conservadoras e defendia ideais de extrema-direita.



Em 2018, McLeod publicou uma série de livros de ficção. Além de expôr os posicionamentos políticos extremistas, ele chegou a retratar, na obra, ataques extremamente similares aos que realizou nesta semana.

Atirador em Denver realizou oito ataques em uma hora e meia

Segundo os departamentos de polícia de Denver e Lakewood, o primeiro ataque aconteceu por volta das 17h25min, horário local (21h25min, horário de Brasília). O alvo foi um estúdio de tatuagem em Denver, onde duas mulheres que trabalhavam no local foram mortas e um homem, também funcionário do estabelecimento, foi ferido. Ele está hospitalizado em estado grave.

Em seguida, o atirador invadiu um prédio residencial em uma região próxima, e deixou um homem morto. O carro do suspeito foi encontrado pela polícia, e houve troca de tiros. Ele conseguiu fugir no veículo, indo para a cidade vizinha de Lakewood.

Após escapar, o atirador invadiu outro estúdio de tatuagem e cometeu o quarto homicídio. Houve nova fuga de carro e perseguição policial com troca de tiros, e em seguida ele fugiu a pé. Outro assassinato ocorreu em um hotel da região. Enquanto era perseguido pela polícia, o homem entrou no estabelecimento e disparou contra uma recepcionista do local, que morreu no hospital.

Ele tentou fugir novamente, sendo surpreendido por um policial, que também foi atingido por disparos. Por fim, houve outra troca de tiros com a polícia local, e o atirador foi morto.

Entre o primeiro ataque e a morte de McLeod se passou apenas uma hora e meia. Segundo comunicado da polícia, à exceção da recepcionista do hotel e do policial, a suspeita é que as vítimas haviam sido escolhidas intencionalmente pelo atirador.

Autor dos disparos tinha posicionamentos de extrema-direita e escreveu livro detalhando os ataques

Após a identidade de McLeod ser divulgada, relatos na internet começaram a relacionar o autor dos disparos a posicionamentos de extrema-direita. Em postagens nas redes sociais, ele interagia com figuras públicas conservadoras, defendia o uso de violência contra adversários políticos e publicava fotos com diversas armas.

McLeod chegou a publicar uma série de livros de ficção em que expunha seus ideais políticos. Sob o pseudônimo Roman McClay, ele escreveu obras que pregavam supremacia racial e uma suposta superioridade biológica de homens sobre mulheres.

Em uma das passagens do livro, a esposa do protagonista tem uma relação extraconjugal com um tatuador. Três das vítimas de McLeod trabalhavam em estúdios de tatuagem.

Em outro trecho, o personagem - que tem o mesmo nome do atirador morto nessa segunda-feira - invade um prédio residencial na mesma rua em que McLeod realizou o segundo ataque. A roupa descrita na cena é idêntica à que ele estava usando durante os atentados.

A polícia confirmou que Lyndon McLeod foi investigado ao menos duas vezes por ameaças de violência, incluindo uma investigação do FBI. Ele não chegou a ser preso em nenhum dos casos.

