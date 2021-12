MC Boco do Borel é morto a tiros em bar em Pernambuco

Segundo a Perícia, foram 15 perfurações por todo o corpo do cantor MC Boco do Borel, inclusive na cabeça. Caso ocorreu na madrugada deste domingo, 26, em Pernambuco

O cantor pernambucano Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, conhecido como MC Boco do Borel, 34, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo, 26, em um bar da avenida dos Pescadores, em Ipojuca, no litoral Sul do estado de Pernambuco, onde se apresentava.

Informações repassadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa dão conta que um homem com uma balaclava ("touca ninja") chegou em frente ao palco e efetuou os disparos de arma de fogo. O bar não tinha câmeras de segurança.

Segundo a Perícia, foram 15 perfurações por todo o corpo do cantor, inclusive na cabeça. Boco chegou a ser levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serrambi, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia ainda não sabe de quem é a autoria ou qual a motivação do crime, que está sendo investigado.

"Vamos cobrar segurança e firmeza nas investigações. Nós já tomamos ciência de nota oficial do DHPP, que já começou as investigações, e acreditamos que vamos descobrir quem foi o meliante que efetuou os 15 tiros contra o MC Boco, pedir a empresários de grupos de bandas que cobrem por justiça, porque desse fato podem aparecer outros", disse o advogado do cantor, Sergio Gonçalves.

No Instagram, Boco havia agradecido ontem, 25, por "mais um dia de vida". Ele também havia publicado fotos com a família, comemorando o Natal. Artistas de cena do brega recifiense lamentam a perda em comentários de fotos, como Anderson Neiff e MC Vertinho. Em sua própria conta, Sheldon, com quem Boco formou a dupla que durante sete anos dominou o brega no estado, publicou uma homenagem.

Saída da prisão de MC Boco do Borel

MC Boco havia sido solto da prisão em 26 de outubro de 2021, após passar um ano e quatro meses preso por tráfico de drogas. O cantor cumpria pena no presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros (PJALLB), no Complexo do Curado, na Zona Oeste de Recife.

Com informações do Correio Via Rede Nordeste

