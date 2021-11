Empresário que foi ao espaço em foguete privado morre em queda de avião

O empresário Glen de Vries morreu na última quinta-feira, 11, em um acidente de avião no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A queda da aeronave aconteceu por volta das 15 horas, horário local.

De Vries possuía negócios na área de saúde, mas também tinha treinamento como piloto. O acidente está sendo investigado pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

No último mês de outubro, ele havia se tornado um dos primeiros turistas espaciais da História. De Vries foi tripulante da missão NS-18, da empresa Blue Origin, de Jeff Bezos.

No mesmo voo espacial de Glen de Cries estava o ator William Shatner, conhecido como o primeiro capitão Kirk, da série televisiva Star Trek. O grupo ficou cerca de dez minutos no espaço, a uma altitude de 107 quilômetros.

Pelo Twitter, a Blue Origin lamentou o ocorrido. A empresa elogiou a "vida e energia" de de Vries, e disse que "sua paixão pela aviação, seu trabalho filantrópico e sua dedicação ao ofício serão longamente reverenciados e admirados".

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired.