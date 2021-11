Menina de 9 anos liga para emergência e salva família desacordada ao desbloquear celular com o rosto do pai

O caso aconteceu em Brockton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos

Uma menina de nove anos salvou sua família de um envenenamento por monóxido de carbono após desbloquear o celular de seu pai com o rosto e ligar rapidamente para o número de emergência dos Estados Unidos. O caso aconteceu em Brockton, no estado de Massachusetts, no último 28 de outubro.

Os pais da Jayline Barbosa Brandão, de nove anos, desmaiaram após terem respirado muito monóxido de carbono de um gerador instalado em casa, devido à falta de energia elétrica na região. De acordo com a CNN americana, a pequena estava dormindo em seu quarto, quando ouviu o pai gritar por socorro e correu para procurar a mãe, que já estava inconsciente. "Eu ouvi meu pai gritando e vi minha mãe desmaiada" , disse a menina à afiliada da CNN WFXT.

Sem pânico, a pequena pegou o telefone, e ao perceber que estava bloqueado, ela colocou o aparelho em frente ao rosto do pai para desbloqueá-lo usando a ferramenta de identificação facial. A mãe da criança, Marcelina Brandão, disse À CNN que ela ainda levou a irmã de sete anos a um vizinha e pediu ajuda.

Os paramédicos conseguiram chegar a tempo e salvar todos que estavam no local. A mãe disse que a rapidez da menina salvou a vida deles. “Ela era tão esperta”, disse Marcelina. "Isso foi muito assustador. Se não fosse (para) ela ligar imediatamente, não sei o que teria acontecido", finalizou.

