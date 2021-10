Príncipe William critica Bezos e Musk por "corrida espacial privada"

05:30 | Out. 14, 2021

Neto da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, o príncipe William teceu duras críticas à chamada "nova corrida espacial". Em entrevista à BBC, o herdeiro do trono se posicionou contra ações como a de Jeff Bezos, criador da Amazon, e Elon Musk, fundador da Tesla, de explorar comercialmente vôos para fora da Terra.

William é um dos idealizadores do prêmio Earthshot, que contemplará diversas iniciativas de preservação do meio ambiente com valores de £ 1 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões) ao longo da próxima década. Para ele, iniciativas como a Blue Origin (de Bezos) e a SpaceX (de Musk) deveriam ter menos prioridade que a conservação da Terra.

Segundo o príncipe, os cientistas deveriam estar focados em "consertar este planeta, e não buscando o próximo lugar para morar". Ele pontuou que o tema de sustentabilidade começou a ser debatido na família real por seu avô, Phillip, que morreu em abril deste ano, e completou: "seria um desastre absoluto se, daqui a 30 anos, George estiver aqui sentado falando sobre isso", em referência a seu filho mais velho, hoje com oito anos.

De acordo com William, a "ansiedade ambiental" é um problema que atinge a juventude atual, cujos "futuros estão sendo ameaçados o tempo inteiro". "Estamos roubando [o futuro] das próximas gerações", completou.

