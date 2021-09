Terremoto atinge México na madrugada desta quarta-feira, 8

Epicentro do tremor foi no balneário de Acapulco, mas terremoto foi sentido na Cidade do México e na Guatemala; veja vídeos do momento em que o abalo atinge o país

Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter foi registrado no México na madrugada desta quarta-feira, 8 (noite de terça-feira, no horário local). O epicentro do tremor foi na cidade de Acapulco, no estado de Guerrero.

Além do terremoto inicial, mais de 90 tremores secundários foram registrados na área até o momento, segundo o Serviço Sismológico Nacional do México (SSN). Ainda de acordo com o órgão, a profundidade dos abalos é de cerca de 10 quilômetros, considerada baixa, o que aumenta o impacto na superfície.

O governador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmou uma morte até o momento devido ao terremoto. A vítima, da cidade de Coyuca de Benítez, foi atingida por um poste, que caiu peloabalo sísmico.

Astudillo informou também que, apesar de não haver registro de mais vítimas até o momento, o estado segue em alerta para possíveis deslizamentos de terra. Segundo ele, órgãos do governo estão realizando inspeções em locais com maior tendência a sofrer danos.

Além de Acapulco, o tremor de terra foi sentido em outros locais do país, como na capital, Cidade do México. Houve também relatos na Guatemala, país vizinho.

Na internet, vídeos mostram o impacto em imóveis de Acapulco. Na Cidade do México, o sistema de alertas sonoros contra desastres naturais foi ativado na cidade, recomendando aos cidadãos que saíssem de suas casas. Confira abaixo.

Vídeos do terremoto no México nesta terça-feira, 7

Así se sintió el #Sismo en Acapulco, donde fue el epicentro del Temblor.



Caída de objetos y movimientos muy bruscos del fuerte #Sismo en México. pic.twitter.com/aFMWM94Wib — Vinicio Fuentes (@VinicioTVGT) September 8, 2021





Así en un edificio de Acapulco #Sismo pic.twitter.com/Rtb5OlCMfZ — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) September 8, 2021





El impacto del sismo: un edificio se "tambaleó" en Ciudad de México https://t.co/DtQOb7N4H1 pic.twitter.com/RmMCmmBoHU — infobae (@infobae) September 8, 2021





El sismo de magnitud 7.1 activó el sistema de alerta instalado en toda la Ciudad de México para realizar la evacuación de edificios https://t.co/DtQOb7N4H1 pic.twitter.com/wFJYCm0Ey3 — infobae (@infobae) September 8, 2021





