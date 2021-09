Desigualdade no acesso global a vacina e medicamentos prolonga pandemia, diz OMS

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) anunciou hoje (6) que retomará a vacinação dos adolescentes contra a covid-19 na quarta-feira (8). Segundo a secretaria, será possível iniciar a imunização do público de 15 anos de idade com a chegada, nesta segunda-feira (6), de 35.832 doses da Pfizer para primeiras doses. As meninas de 15 anos terão os dias 8 e 9 para se vacinarem, enquanto os meninos da mesma idade irão aos postos de vacinação no dia 10.

No período de 8 a 10 deste mês, também serão atendidas nos pontos de vacinação as pessoas agendadas para tomar a segunda dose, além de gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência (PcD) a partir de 12 anos, além dos indivíduos com 25 anos ou mais que, por algum motivo, ainda não tenham se vacinado. “A continuidade do calendário para outras faixas etárias será anunciada quando o município receber mais doses do Ministério da Saúde”, disse a secretaria, por meio de sua assessoria de imprensa.

Hoje (6), véspera do feriado da Independência, apesar do ponto facultativo, os postos de vacinação funcionaram das 8h às 17h, para segunda dose e repescagem. Ao longo do dia, 48.909 doses foram aplicadas na cidade. Amanhã, devido ao feriado, os postos de vacinação não funcionarão.

Tags