Menino de três anos sobrevive três dias sozinho no deserto australiano

*Atualizada às 10h32 do dia 6/9/2021

Advogada foi eliminada do concurso da Polícia Civil e presa após ser flagrada, na tarde deste domingo, 5, tentando fraudar a prova objetiva. O caso aconteceu no Colégio Farias Brito, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, onde fiscais do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultura e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame, descobriram que a candidata tinha anotações escondidas na roupa. Paloma Santos foi eliminada. Como reagiu, ela recebeu voz de prisão por desobediência e foi encaminhada à Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações, no bairro Aeroporto. As informações são do Idecan.

Em outro local de prova, no Colégio Clóvis Beviláqua, no Centro, o Idecan identificou equipamento eletrônico no tênis de um candidato. O que, inicialmente, parecia ser um ponto eletrônico foi identificado, após verificação detalhada se tratar de dispositivo antifurto utilizado por lojas de departamentos. O homem pôde concluir a prova.

Em nota, a Polícia Civil informa que, com a descoberta da fraude, a mulher foi levada ao banheiro onde uma policial feminina faria a revista pessoal. No entanto, durante o fato, houve resistência por parte da candidata, que se recusou a passar pela revista. Diante do ocorrido, ela foi conduzida à sede da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), onde o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado. Ela também foi eliminada do concurso.



