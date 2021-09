Incêndio em prisão na Indonésia deixa mais de 40 mortos; veja vídeo

Penitenciária na cidade de Tangerang sofre de superlotação, com bloco onde incêndio começou abrigando três vezes a capacidade projetada; suspeita é que curto-circuito tenha iniciado fogo

Um incêndio em uma penitenciária na Indonésia deixou ao menos 41 mortos na madrugada desta quarta-feira, 8, horário local (tarde de terça-feira no horário de Brasília). Além dos óbitos, há mais de 70 feridos, sendo ao menos oito em estado crítico.

A principal suspeita sobre a causa do incêndio é de um curto-circuito, segundo um porta-voz da polícia local. O ministro da Lei e Direitos Humanos do país, Yasonna Laoly, informou que a fiação elétrica do local não tem manutenção desde 1972, quando o presídio foi inaugurado.

O bloco C, onde as chamas começaram, estava superlotado: o local tem capacidade para abrigar 38 detentos, mas haviam 122 pessoas presas no setor. Ao todo, a penitenciária foi projetada para receber 600 pessoas, mas a lotação atual é de mais de 2 mil.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e começou a apagar incêndio ainda na madrugada. Eles conseguiram impedir que o fogo se alastrasse para outros blocos, debelando as chamas em cerca de duas horas. O canal de televisão Kompas registrou a ação dos bombeiros, confira o vídeo abaixo.

Veja vídeo do incêndio em presídio na Indonésia

Kebakaran melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, Kota Tangerang, pada hari Rabu 8 September 2021 dini hari. Kebakaran ini menyebabkan sebanyak 72 orang mengalami luka-luka dan 41 orang meninggal dunia.https://t.co/2CtfB1pHHg pic.twitter.com/wfjngFCnVI — KOMPAS TV (@KompasTV) September 8, 2021





