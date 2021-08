Idoso de 75 anos morre ao tentar apagar incêndio em Farias Brito

O homem morava no sítio Antas e, ao perceber as chamas, foi tentar apagá-las, o que não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros

Um idoso de 75 anos morreu, no município de Farias Brito, na Região do Cariri, ao tentar apagar um incêndio em uma vegetação próxima a sua residência, no sítio Antas, na tarde dessa segunda-feira, 23. Segundo o tenente coronel Noberto Santos, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o agricultor Francisco Ferreira dos Santos avistou as chamas próximas à residência, saiu para tentar apagá-las e acabou sendo morto pela ação do fogo.

LEIA MAIS| Incêndio em vegetação atinge terreno na Sabiaguaba

A recomendação do Corpo de Bombeiros é a de não tentar apagar o incêndio sozinho. “O que se deve fazer é ligar no telefone 193 ou 190 para que nossos homens, que têm treinamento específico do combate incêndio, façam o extermínio dessas chamas”, informa. De acordo com o tenente coronel, a composição do CBM não foi informada sobre o incêndio.



Tags