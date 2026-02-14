Quadra chuvosa: Ceará registra chuvas com mais de 100 mm; veja previsãoMais de 80 cidades cearenses registraram chuvas entre as 7 horas de sexta-feira, 13, e as 7 horas deste sábado, 14. Confira os principais acumulados
O Ceará registrou chuvas em 82 municípios, das 7 horas de sexta-feira, 13, às 7 horas deste sábado, 14. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10h50min.
As regiões do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns lideram principais acumulados. Deputado Irapuan Pinheiro apresentou o maior índice pluviométrico, com 111 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com que se destacaram com precipitações foram Altaneira (110 mm), Jaguaribe (88 mm) e Salitre (86 mm).
10 maiores chuvas por posto do dia
- Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: DEP. IRAPUAN PINHEIRO): 111 mm
- Altaneira (Posto: ALTANEIRA): 110 mm
- Jaguaribe (Posto: NOVA FLORESTA): 88 mm
- Salitre (Posto: CHAPADA DO ALEGRE): 86 mm
- Baixio (Posto: BAIXIO): 65 mm
- Quixelô (Posto: QUIXELO): 65 mm
- Ererê (Posto: ACUDE SANTA MARIA): 58 mm
- Novo Oriente (Posto: EMAUS): 56 mm
- Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: BETANIA): 55 mm
- Iguatu (Posto: AEROPORTO - IGUATU): 54 mm
Previsão indica chuvas em diversas regiões neste final de semana
A previsão do tempo para este sábado, 14, e domingo, 15, indica chuvas em diferentes regiões do Ceará. O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado ao longo do dia, com maiores acumulados previstos para o sul e o oeste do Estado.
De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência para este sábado, 14, é de maior concentração das precipitações no Cariri, no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, no sul da Jaguaribana e na Ibiapaba, principalmente nos períodos da noite e da madrugada.
Nas demais regiões, não se descartam chuvas, mas com acumulados menores. A intensidade pode variar de fraca a forte, especialmente entre a tarde e a noite.
Precipitações em Fortaleza e Região Metropolitana
Para Fortaleza e Região Metropolitana, a previsão é de chuvas isoladas até segunda-feira, 16, em geral com intensidade fraca durante a madrugada e no fim da noite.
No domingo, 15, as precipitações também devem ocorrer principalmente nesses períodos, com intensidade variando de fraca a moderada. Nos demais horários, o céu deve variar entre parcialmente nublado e com poucas nuvens.
Segundo o Climatempo, a previsão para sábado na Capital é de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura deve variar entre 23 °C e 29 °C.
As condições meteorológicas devem se manter até a segunda-feira, 16, e a terça-feira, 17, período de Carnaval, com possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do Ceará.
Condições atmosféricas propiciam chuva no Ceará
Ainda conforme a Funceme, as chuvas estão associadas ao deslocamento para oeste de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).
“Além disso, contribuem para o cenário fatores locais, como temperatura, umidade, relevo e o fluxo de ventos de nordeste ligado à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), posicionada próxima à linha do Equador e a 1° Sul, favorecendo o transporte de umidade do oceano para o continente”, informa o órgão.