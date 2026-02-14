Quadra chuvosa: Ceará registra chuvas com mais de 100 mm

Previsão indica chuvas em diversas regiões do Ceará neste fim de semana. / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Ceará registrou chuvas em 82 municípios, das 7 horas de sexta-feira, 13, às 7 horas deste sábado, 14. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10h50min. As regiões do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns lideram principais acumulados. Deputado Irapuan Pinheiro apresentou o maior índice pluviométrico, com 111 milímetros (mm).

Segundo dados da Funceme, os demais municípios com que se destacaram com precipitações foram Altaneira (110 mm), Jaguaribe (88 mm) e Salitre (86 mm).

10 maiores chuvas por posto do dia Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: DEP. IRAPUAN PINHEIRO): 111 mm

Altaneira (Posto: ALTANEIRA): 110 mm

Jaguaribe (Posto: NOVA FLORESTA): 88 mm

Salitre (Posto: CHAPADA DO ALEGRE): 86 mm

Baixio (Posto: BAIXIO): 65 mm

Quixelô (Posto: QUIXELO): 65 mm

Ererê (Posto: ACUDE SANTA MARIA): 58 mm

Novo Oriente (Posto: EMAUS): 56 mm

Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: BETANIA): 55 mm

Iguatu (Posto: AEROPORTO - IGUATU): 54 mm Previsão indica chuvas em diversas regiões neste final de semana A previsão do tempo para este sábado, 14, e domingo, 15, indica chuvas em diferentes regiões do Ceará. O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado ao longo do dia, com maiores acumulados previstos para o sul e o oeste do Estado. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência para este sábado, 14, é de maior concentração das precipitações no Cariri, no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, no sul da Jaguaribana e na Ibiapaba, principalmente nos períodos da noite e da madrugada. Nas demais regiões, não se descartam chuvas, mas com acumulados menores. A intensidade pode variar de fraca a forte, especialmente entre a tarde e a noite.

Precipitações em Fortaleza e Região Metropolitana Para Fortaleza e Região Metropolitana, a previsão é de chuvas isoladas até segunda-feira, 16, em geral com intensidade fraca durante a madrugada e no fim da noite. No domingo, 15, as precipitações também devem ocorrer principalmente nesses períodos, com intensidade variando de fraca a moderada. Nos demais horários, o céu deve variar entre parcialmente nublado e com poucas nuvens. Segundo o Climatempo, a previsão para sábado na Capital é de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura deve variar entre 23 °C e 29 °C.