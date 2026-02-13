Profissionais de creches conveniadas terão reajuste em Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza lança pacote para reestruturação de creches conveniadas. / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta sexta-feira, 13, um pacote de medidas voltado à rede de creches conveniadas ao município. O investimento anual será de R$ 5,5 milhões, destinados ao reajuste salarial de professores, auxiliares de sala e coordenadores. Atualmente, a rede conveniada conta com 132 unidades e atende cerca de 11 mil crianças, principalmente em bairros periféricos da Capital.

Segundo o prefeito, o reajuste busca corrigir distorções históricas e valorizar os profissionais da educação infantil, já que parte deles recebia pouco mais de um salário mínimo.

"Fizemos aqui um pacote de anúncios para corrigir algo que estava extremamente defasado: os salários de professores, professoras, coordenadores e auxiliares. Boa parte desses profissionais recebia pouco. O que fizemos foi garantir essa recomposição", afirmou.

Vale-refeição e recomposição salarial Além do aumento salarial, o pacote prevê a padronização do vale-refeição em R$ 500 para todos os cargos da rede conveniada.