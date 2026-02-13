Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Profissionais de creches conveniadas terão reajuste em Fortaleza

Profissionais de creches conveniadas terão reajuste em Fortaleza; investimento é de R$ 5,5 milhões por ano

Pacote inclui aumento salarial, vale-refeição de R$ 500 e melhorias estruturais em 132 unidades que atendem 11 mil crianças em Fortaleza
Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta sexta-feira, 13, um pacote de medidas voltado à rede de creches conveniadas ao município. O investimento anual será de R$ 5,5 milhões, destinados ao reajuste salarial de professores, auxiliares de sala e coordenadores.

Atualmente, a rede conveniada conta com 132 unidades e atende cerca de 11 mil crianças, principalmente em bairros periféricos da Capital.

Segundo o prefeito, o reajuste busca corrigir distorções históricas e valorizar os profissionais da educação infantil, já que parte deles recebia pouco mais de um salário mínimo.

“Fizemos aqui um pacote de anúncios para corrigir algo que estava extremamente defasado: os salários de professores, professoras, coordenadores e auxiliares. Boa parte desses profissionais recebia pouco. O que fizemos foi garantir essa recomposição”, afirmou.

LEIA MAIS | Fortaleza terá retiros religiosos durante Carnaval; veja como participar

Vale-refeição e recomposição salarial

Além do aumento salarial, o pacote prevê a padronização do vale-refeição em R$ 500 para todos os cargos da rede conveniada.

“Também corrigimos o vale-alimentação, de forma linear para todos. O objetivo é oportunizar, cada vez mais, que os filhos e filhas de trabalhadores tenham a condição de estar em um espaço seguro, onde a criança possa desenvolver seu cognitivo e ter uma perspectiva melhor de futuro”, declarou o prefeito.

LEIA TAMBÉM | Pet Ceará Móvel oferece castração gratuita no bairro João XXIII até domingo, 15

Investimentos em estrutura e alimentação

O pacote também inclui a possibilidade de as creches conveniadas, após a devida prestação de contas, manterem os valores repassados e não utilizados no exercício fiscal. Além disso, está prevista a aquisição de utensílios em inox para as unidades.

O titular da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME), Idilvan Alencar, destacou que o reajuste busca superar a inflação e ressaltou investimentos recentes na alimentação escolar.

“A gente cuida de cada detalhe, desde copos e pratos de inox até a alimentação. Temos melhorado a alimentação não apenas nas conveniadas, mas em todas as unidades. Foram R$ 10 milhões a mais investidos na alimentação escolar. São cinco refeições por dia”, afirmou.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar