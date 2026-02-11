Conselho de Leitores do O POVO realiza 1ª reunião mensal de 2026

Reunião do Conselho Consultivo de Leitores do O POVO aconteceu nesta quarta-feira, 11 / Crédito: JoaoFilho Tavares

Vinte e oito anos depois de seu estabelecimento, em 1998, o Conselho Consultivo de Leitores do Grupo de Comunicação O POVO retorna para mais um ano de atividades nesta quarta-feira, 11, com 12 membros atuantes, incluindo três participantes reconduzidos. A solenidade no Espaço O POVO de Cultura e Arte, localizado na avenida Aguanambi, em Fortaleza, contou com a presença do ombudsman João Marcelo Sena, responsável pela coordenação da iniciativa. Na ocasião, a diretora-executiva de Jornalismo, Ana Naddaf, também representou a atuação do jornal.

"O Conselho tem como premissa ser formado por um grupo de pessoas muito diverso, muito plural, com visões muito diferentes de mundo, origens e áreas de atuação muito diversas. Então, a gente promove esse debate sempre e estimula o contraditório, as concordâncias e discordâncias dentro do Conselho de Leitores", diz o ombudsman. "E isso por si só é um incremento muito importante para análise crítica daquilo que o jornal produz", completa.

Os conselheiros são indicados pela própria Redação, com um mandato estipulado de um ano e possibilidade de recondução. Os representantes devem avaliar a cobertura editorial em reuniões mensais, além de observações diárias por meio de plataforma de mensagem. "Muitas vezes a redação, os jornalistas, acabam ficando meio ensimesmados, conversando só entre si, e não se abrem tanto para o que o leitor pensa, para como o leitor recebe o material produzido", acrescenta João Marcelo. "Acho que tanto o Conselho de Leitores, como a própria função de ombudsman, são instrumentos, são dispositivos que ajudam a redação a entender melhor como o leitor está recebendo, avaliando e criticando o conteúdo produzido".

Conselho Consultivo de Leitores: experiências sobre a atuação Reconduzida para mais um ano de atuação, a conselheira Veranice Franco relata que sua experiência inicial foi um “desafio particular”. A profissional é doutoranda em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), com mestrado em Políticas Públicas e graduação em Pedagogia pela mesma Universidade. “Eu tinha, há muito tempo, desistido de ler jornal. E aí eu comecei a ler O POVO com um outro olhar, com um olhar mais crítico, mais cuidadoso, mais voltado para a avaliação do que estava sendo escrito”, explica. “Isso foi um exercício durante o ano de 2025 que eu espero melhorar em 2026”. As reuniões a cada mês, reunindo o grupo de conselheiros, são descritas por Franco como “produtivas”, incluindo um destaque à experiência de interagir com profissionais de outras áreas e proposições diversas.

“O que era muito interessante era a apresentação dos editores. Cada mês a gente tinha um editor que se apresentava, falava como fazia a edição de cada área do jornal. E isso foi muito esclarecedor”, completa. Já Camila Holanda, doutora em Sociologia e integrante do corpo docente da Uece, chega ao Conselho para o seu primeiro mandato. “Como eu estou na minha primeira experiência, tenho curiosidade de saber como é que vai ser, como é que a gente vai contribuir. Mas eu quero contribuir nesse sentido do jornal ter uma pauta diversa, que tenha uma pauta inclusiva também, que possa chegar a outras pessoas que talvez não tenham o hábito de ainda ler jornal”, reflete.

Conselho Consultivo de Leitores: veja lista dos participantes Confira os doze conselheiros que fazem parte do Conselho Consultivo de Leitores do O POVO em 2026. 1. Assis Cavalcante Jr. É empresário varejista, formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Federal do Ceará (UFC. Atua também como professor universitário e mentor de gestores. 2. Bruno Andrade Natural de Fortaleza, atua há 10 anos como taxista na Capital. Antes, atuou com Biblioteconomia no Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Tem interesse em ingressar nos estudos e na atuação na área da Psicologia