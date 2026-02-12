Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja funcionamento do transporte público no Carnaval de Fortaleza

Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, de 13 a 17 de fevereiro, apresenta horários e frotas para ônibus, metrôs e VLTs
Atualizado às
Kaio Pimentel
O transporte público coletivo, como ônibus, metrôs e VLTs, sofre impacto direto durante o Carnaval no Brasil, mesmo a data não sendo considerada feriado nacional.

Em 2026, a programação oficial do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ocorre entre esta sexta-feira, 13, e esta terça-feira, 17. Em alguns casos, as comemorações se estendem até a Quarta-Feira de Cinzas, no dia 18.

Enquanto em alguns estados o período é decretado feriado, em outros locais é estabelecido ponto facultativo — situação adotada na Capital.

Com a liberação dos servidores públicos das atividades, serviços essenciais de deslocamento podem ter o funcionamento alterado. A seguir, confira como serão horários e frotas em Fortaleza durante os dias de folia.

Confira funcionamento dos ônibus durante Carnaval

Em nota enviada ao O POVO, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que, para reforçar a frota, serão reservados oito veículos, divididos entre os polos carnavalescos da avenida Domingos Olímpio e Praia de Iracema.

Neste sábado, 14, a frota de ônibus continua com a programação habitual, incluindo linhas especiais, com reforço nos itinerários mais buscados.

Neste domingo, 15, segunda, 16, e terça-feira, 17, a operação da frota segue a programação de domingo, com alternância de horários.

Já nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, a frota volta a seguir a programação de sábado, com linhas especiais.

No domingo, os usuários poderão utilizar a Tarifa Social, com valor de R$ 4,80 para a inteira e R$ 1,50 para a tarifa estudantil, além da integração pelo Bilhete Único.

Os horários e itinerários das linhas podem ser consultados pelo aplicativo Meu Ônibus, disponível para iOS e Android.

O atendimento ao público será suspenso em todos os postos presenciais, retomando somente na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 13 horas.

Confira funcionamento do metrô e VLT durante Carnaval

As linhas de metrô e VLT funcionarão com horários especiais durante o Carnaval de 2026. Os passageiros podem consultar os horários detalhados de partida por estação no portal da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) pela opção “Horários”.

Confira a operação no período carnavalesco de 2026:

Sábado (14/02)

  • Operação normal em todas as linhas de metrô e VLT.

Domingo (15/02)

  • Não há operação de metrô e VLT.

Segunda-feira  (16/02)

  • Operação normal em todas as linhas de metrô e VLT.

Terça-feira de Carnaval (17/02)

  • Linhas Sul, Oeste e Nordeste: funcionamento das 5h30min até cerca de 18 horas;
  • Consulte os horários exatos por estação em: metrofor.ce.gov.br/horarios;
  • VLT de Sobral e VLT do Cariri não circulam.

Quarta-feira de Cinzas (18/02)

  •  Início da operação por volta das 11 horas, em todas as linhas.

Confira funcionamento de bicicletas durante Carnaval

As linhas Sul e Nordeste, em Fortaleza, e o VLT de Sobral permitirão o embarque de bicicletas nos horários habituais.

No entanto, na Quarta-feira de Cinzas, o horário permitido para o transporte de bikes será das 13 horas às 15 horas e a partir das 20 horas.

