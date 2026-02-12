Veja funcionamento do transporte público no Carnaval de Fortaleza

Veja funcionamento do transporte público no Carnaval de FortalezaCiclo Carnavalesco de Fortaleza, de 13 a 17 de fevereiro, apresenta horários e frotas para ônibus, metrôs e VLTs
O transporte público coletivo, como ônibus, metrôs e VLTs, sofre impacto direto durante o Carnaval no Brasil, mesmo a data não sendo considerada feriado nacional.
Em 2026, a programação oficial do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ocorre entre esta sexta-feira, 13, e esta terça-feira, 17. Em alguns casos, as comemorações se estendem até a Quarta-Feira de Cinzas, no dia 18.
Enquanto em alguns estados o período é decretado feriado, em outros locais é estabelecido ponto facultativo — situação adotada na Capital.
Com a liberação dos servidores públicos das atividades, serviços essenciais de deslocamento podem ter o funcionamento alterado. A seguir, confira como serão horários e frotas em Fortaleza durante os dias de folia.
Confira funcionamento dos ônibus durante Carnaval
Em nota enviada ao O POVO, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que, para reforçar a frota, serão reservados oito veículos, divididos entre os polos carnavalescos da avenida Domingos Olímpio e Praia de Iracema.
Neste sábado, 14, a frota de ônibus continua com a programação habitual, incluindo linhas especiais, com reforço nos itinerários mais buscados.
Neste domingo, 15, segunda, 16, e terça-feira, 17, a operação da frota segue a programação de domingo, com alternância de horários.
Já nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, a frota volta a seguir a programação de sábado, com linhas especiais.
No domingo, os usuários poderão utilizar a Tarifa Social, com valor de R$ 4,80 para a inteira e R$ 1,50 para a tarifa estudantil, além da integração pelo Bilhete Único.
Os horários e itinerários das linhas podem ser consultados pelo aplicativo Meu Ônibus, disponível para iOS e Android.
O atendimento ao público será suspenso em todos os postos presenciais, retomando somente na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 13 horas.
Confira funcionamento do metrô e VLT durante Carnaval
As linhas de metrô e VLT funcionarão com horários especiais durante o Carnaval de 2026. Os passageiros podem consultar os horários detalhados de partida por estação no portal da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) pela opção “Horários”.
Confira a operação no período carnavalesco de 2026:
Sábado (14/02)
- Operação normal em todas as linhas de metrô e VLT.
Domingo (15/02)
- Não há operação de metrô e VLT.
Segunda-feira (16/02)
- Operação normal em todas as linhas de metrô e VLT.
Terça-feira de Carnaval (17/02)
- Linhas Sul, Oeste e Nordeste: funcionamento das 5h30min até cerca de 18 horas;
- Consulte os horários exatos por estação em: metrofor.ce.gov.br/horarios;
- VLT de Sobral e VLT do Cariri não circulam.
Quarta-feira de Cinzas (18/02)
- Início da operação por volta das 11 horas, em todas as linhas.
Confira funcionamento de bicicletas durante Carnaval
As linhas Sul e Nordeste, em Fortaleza, e o VLT de Sobral permitirão o embarque de bicicletas nos horários habituais.
No entanto, na Quarta-feira de Cinzas, o horário permitido para o transporte de bikes será das 13 horas às 15 horas e a partir das 20 horas.