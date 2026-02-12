Veja funcionamento do transporte público no Carnaval de Fortaleza

Imagem ilustrativa. Saiba horários e frotas de ônibus, metrôs e VLTs em Fortaleza durante Carnaval 2026 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O transporte público coletivo, como ônibus, metrôs e VLTs, sofre impacto direto durante o Carnaval no Brasil, mesmo a data não sendo considerada feriado nacional. SAIBA MAIS | Carnaval em Fortaleza 2026: o que abre e fecha nos dias de festa?



Em 2026, a programação oficial do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ocorre entre esta sexta-feira, 13, e esta terça-feira, 17. Em alguns casos, as comemorações se estendem até a Quarta-Feira de Cinzas, no dia 18.

Enquanto em alguns estados o período é decretado feriado, em outros locais é estabelecido ponto facultativo — situação adotada na Capital.

Neste sábado, 14, a frota de ônibus continua com a programação habitual, incluindo linhas especiais, com reforço nos itinerários mais buscados. Neste domingo, 15, segunda, 16, e terça-feira, 17, a operação da frota segue a programação de domingo, com alternância de horários. Já nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, a frota volta a seguir a programação de sábado, com linhas especiais.

No domingo, os usuários poderão utilizar a Tarifa Social, com valor de R$ 4,80 para a inteira e R$ 1,50 para a tarifa estudantil, além da integração pelo Bilhete Único. Os horários e itinerários das linhas podem ser consultados pelo aplicativo Meu Ônibus, disponível para iOS e Android. O atendimento ao público será suspenso em todos os postos presenciais, retomando somente na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 13 horas.

