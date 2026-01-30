Missa celebra a chegada da Rádio Maria a Fortaleza

￼DIRETOR do Editorial da Rádio Maria Brasil, padre Warlen Reis / Crédito: Cristiane Bottchor/Rádio Maria

A celebração eucarística deverá contar com a presença dos representantes nacionais da emissora, entre eles o diretor-presidente da Rádio Maria Brasil, Fábio Leão; o diretor editorial, padre Warlen Reis, e do responsável técnico, José Andrade.

Em 2025, a rádio chegou a Fortaleza em caráter experimental. De acordo com o diretor do Editorial, a decisão de integrar o cenário radiofônico da capital cearense foi motivada por dois principais fatores: a proporção de Católicos no Estado, a segunda maior do País; e o estreitamento de laços com o arcebispo de Fortaleza, antigo parceiro da Rádio Maria Portugal. “Fomos atrás de dom Gregório, porque o apoio dele é sempre muito importante para nós. Ele se colocou muito disponível, muito aberto. Ele entende o projeto da Rádio Maria e sabe o quanto isso pode ser importante também para o desenvolvimento do trabalho pastoral dentro da Arquidiocese de Fortaleza”, explica.

Sobre a celebração da missa, o diretor destaca que a Rádio Maria se consolidou como uma rádio oracional, de conversão e de companhia para as pessoas que estão sozinhas, especialmente os enfermos. "Isso sinaliza que a Rádio Maria caminha com a Igreja, não tem interesses próprios, não tem intenções pessoais. O nosso interesse é a Igreja, é servir à Igreja. Então, a presença de dom Gregório marca essa comunhão. A Santa Missa marca o início de um trabalho missionário, mais um trabalho missionário que nós estamos dando continuidade, nessa missão no Brasil com a Rádio Maria", celebra.