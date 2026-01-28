Quem é a ex-primeira-dama da Coreia do Sul condenada à prisão em escândalo com bolsas de luxo e igreja controversa

Getty Images A ex-primeira-dama da Coreia do Sul, Kim Keon, em julgamento Duas bolsas da Chanel, uma concessionária da BMW e uma igreja controversa estiveram no centro de um julgamento enfrentado pela ex-primeira-dama da Coreia do Sul, Kim Keon Hee, nesta quarta-feira (28/1). Ela foi condenada a um ano e meio de prisão. Esposa do ex-presidente Yoon Suk Yeol, que caiu em desgraça, ela foi presa em agosto sob uma série de acusações, incluindo suborno e interferência política. Ela nega todas as acusações.

Os promotores acusaram Kim, de 52 anos, de lucrar mais de 800 milhões de wons, ( cerca de R$ 2,9 milhões), participando de um esquema de manipulação de preços envolvendo as ações da Deutsch Motors, uma concessionária da BMW na Coreia do Sul, de outubro de 2010 a dezembro de 2012.

Ela também foi acusada de aceitar bolsas de luxo, um colar de diamantes e outros presentes no valor de até 80 milhões de wons (cerca de R$ 289,7 milhões) como subornos da controversa Igreja da Unificação em troca de favores comerciais, além de receber 58 pesquisas de opinião gratuitas, no valor de 270 milhões de wons, do corretor político Myung Tae-kyun antes da eleição presidencial de 2022. A Justiça a considerou culpada de aceitar subornos de funcionários da Igreja da Unificação e a absolveu das acusações de manipulação de preços de ações e violação das leis de financiamento de campanha da Coreia do Sul. Ainda há, no entanto, dois processos contra ela que o tribunal sul-coreano não analisou. O veredito surge menos de duas semanas depois de seu marido ter sido condenado à prisão por abuso de poder e obstrução da Justiça por sua tentativa fracassada de impor a lei marcial.

Esta não é a primeira vez em que Kim se envolve em controvérsias. Credenciais falsas Antes de se tornar a primeira-dama da Coreia do Sul, Kim Keon Hee — nascida Kim Myeong-sin — era empresária e amante das artes. Ela se formou em educação artística pela Universidade Feminina de Sookmyung em 1999, mas enfrentou acusações seguidas de plágio durante seu período como estudante — o que levou a universidade a anular seu diploma no ano passado, após o comitê de ética em pesquisa constatar que sua tese apresentava problemas. Ela nunca se pronunciou sobre essas acusações.

Em 2009, Kim fundou a empresa de exposições de arte Covana Contents, da qual ainda é CEO e presidente, mas dez anos depois a imprensa sul-coreana noticiou que ela teria supostamente sonegado impostos e recebido propinas por sediar exposições de arte. Kim foi inocentada dessas acusações em 2023, mas um procurador de Justiça está reexaminando o caso. Antes da eleição presidencial de 2022, que seu marido venceu, surgiram alegações de que ela havia submetido candidaturas a universidades e empresas contendo qualificações e prêmios falsos, o que desencadeou um escândalo.

Em resposta a essas alegações, que alguns membros da oposição tentaram usar como arma política contra Yoon, Kim emitiu um pedido de desculpas pelo que descreveu como "exageros" em seu currículo. Ela prometeu ainda que, caso seu marido se tornasse presidente, ela se concentraria "exclusivamente em seu papel como esposa". Mas foi justamente sua conduta nesse papel que gerou algumas das reações mais ferozes. O escândalo da bolsa No final de 2023, surgiram imagens feitas por uma câmera escondida que mostravam Kim recebendo uma bolsa de luxo de um indivíduo em um escritório em Seul. O caso teria acontecido em setembro de 2022.