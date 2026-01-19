Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Igreja histórica atrai curiosos por formato de ‘disco voador’

Apelidada de “Igreja do Disco Voador”, a Paróquia Melquita Católica de São Jorge fica no bairro Santa Helena.

Crédito: Wikimedia Commons/MisterSanderson

Seu formato arredondado e incomum chama a atenção de quem passa pelo local.

Crédito: Wikimedia Commons/Cesar.ilharco

Projetada com simbolismo espiritual — no qual a estrutura circular representa a universalidade e a cúpula remete ao céu —, a igreja celebrou em 2025 os 60 anos de sua primeira missa.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

“Na Divina Liturgia, o sacerdote não ‘aparece’ tanto quanto no rito romano. A ideia é que Deus seja o centro. Há mistério, beleza e um sentido de transcendência”, explicou ao g1 o diácono Raphael De Paola.

Crédito: Konrad Hofmann/Unsplash

Ao contrário do rito romano (mais comum no Brasil), na liturgia melquita o padre celebra boa parte do tempo voltado para o altar, simbolizando que todos caminham juntos na mesma direção.

Crédito: Domínio Público

A decisão de construir um templo próprio ocorreu na década de 1950, após o crescimento da comunidade e a criação de associações e comércios.

Crédito: Wikimedia Commons/Rcandre

