Ceará tem a segunda maior proporção de católicos do País, diz Censo

Imagem de apoio ilustrativo: missa na catedral metropolitana de Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará é o segundo estado mais católico do Brasil, de acordo com o Censo Demográfico Religiões 2022, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 6. Dados levantados pela pesquisa indicam que 70,4% da população cearense acima dos 10 anos de idade se denomina católica apostólica romana, o que deixa a Terra da Luz atrás apenas do Piauí, com 77,4% dos habitantes autodeclarados.

A porcentagem representa 5.357.610 católicos residentes do Ceará. No Censo de 2010, a estimativa era de 6.663.512. Isso representa uma diminuição de quase 20% no número de católicos em 12 anos. A pesquisa foi realizada pelo IBGE em uma amostra da população via entrevista presencial, chamada telefônica e preenchimento de formulário via internet. Os participantes tiveram que responder à pergunta "Qual a sua religião ou culto?". Povos originários foram questionados sobre "Qual a sua crença, ritual indígena ou religião?". Percentual de brasileiros adeptos a religiões ​ Entre os destaques do Estado no Censo 2022 está a cidade do Crato, distante 538 quilômetros (km) de Fortaleza. Identificada com 81% da população autodeclarada católica, se tornou o município acima de 100 mil habitantes com a maior proporção de católicos do Brasil.

O número reflete a tradição cristã da cidade, conhecida por procissões, monumentos de fé e eventos religiosos. A religiosidade do município deverá ser ainda mais reforçada nos próximos meses, com a inauguração de uma nova estátua de Nossa Senhora de Fátima. O monumento seria inaugurado no último dia 13 de maio, data dos festejos de Fátima, mas a entrega precisou ser adiada devido às chuvas do primeiro semestre. A imagem terá 51 metros de altura e estará entre os maiores símbolos religiosos do Brasil. O percentual de católicos do Ceará ficou acima do índice registrado no Nordeste (63,9%). A região é a mais católica de todo o País, um pouco à frente do Sul, onde 62,4% dos moradores se dizem fiéis da religião.

Percentual de católicos entre a população de cada estado ​ Ao nível nacional, 56,7% dos entrevistados se autodeclaram católicos, com maioria feminina (51%). O número manteve o histórico de recessão registrado nos Censos anteriores, com uma queda superior a oito pontos percentuais (em 2010 era 65%), chegando ao menor número de praticantes no País desde o início da pesquisa, em 1872. Segundo o IBGE, a religião é maioria entre todas as faixas etárias analisadas. Os que possuem 80 anos ou mais são os mais católicos, com 72% dos entrevistados. O catolicismo também é predominante entre os brancos (60%) e pardos (55%). Negros e indígenas ainda têm a crença católica como sua principal religião, entretanto, com índices abaixo de 50%.