Evandro diz que limpeza urbana e pavimentação serão prioridades em 2026

Primeira reunião com o secretariado de Fortaleza foi realizada nessa sexta-feira, 30 / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que a limpeza urbana e a zeladoria da Cidade estarão entre as principais prioridades da gestão municipal em 2026. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 30, durante a primeira reunião do secretariado da Prefeitura no ano, realizada no Gran Mareiro Hotel, na Praia do Futuro. LEIA TAMBÉM | Evandro: entre 7 e 10 secretários de Fortaleza deixam cargos até 31 de março para disputar eleição



“O ano passado foi, sim, um ano desafiador e de superação, com foco em algo fundamental e prioritário, que é a saúde. Esse ano a zeladoria da cidade também é fundamental, inclusive como questão de saúde pública, especialmente no que diz respeito à limpeza urbana”, afirmou o prefeito.

Além da limpeza urbana, o prefeito anunciou a ampliação das ações de pavimentação viária em Fortaleza. Em 2025, segundo ele, a Prefeitura lançou o programa “Tá na Pista”, que resultou na pavimentação de diversas ruas e avenidas da capital. “Neste ano, vamos ampliar esse trabalho”, afirmou. Ele relembrou que Fortaleza será beneficiada com quase 500 mil metros quadrados de asfalto provenientes do programa Fortalece, do Governo do Estado do Ceará. “Vamos utilizar esse volume para pavimentar as principais avenidas e vias da cidade”, declarou. Na área da saúde, o prefeito também anunciou que, em 2026, a gestão municipal pretende ampliar a oferta de serviços de saúde bucal, “inclusive com o início de um mutirão nessa área”, afirmou.

Fortaleza destinará parte do dinheiro dos precatórios para climatização de escolas Ainda durante o encontro com o secretariado, foi divulgado que a Prefeitura destinará parte do dinheiro dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para a melhoria da infraestrutura das escolas da rede municipal. Um dos focos será a climatização das unidades de ensino. A homologação dos precatórios foi assinada pela Prefeitura na quinta-feira, 29, assegurando o repasse de mais de R$ 760 milhões. Segundo Idilvan Alencar, secretário municipal da Educação, 80% do valor será destinado à valorização dos profissionais do magistério, enquanto os 20% restantes serão utilizados para intervenções na rede física das escolas. “Quando nós recebemos a rede municipal, apenas 15% das unidades eram climatizadas. No ano passado, conseguimos chegar a 30%. Agora, vamos avançar para 50%. Então, vamos cumprir a promessa do prefeito e chegar a 100%”, disse Idilvan Alencar

Parte dos recursos também serão utilizados para corrigir problemas estruturais antigos nas unidades de ensino. “Está chovendo agora e existem cerca de 50 CEIs com erro de projeto, em que chove dentro das unidades. Todo mundo no Ceará sabe que a rede física daqui é precária: prédios antigos, centros de educação infantil com paredes de apenas 30 centímetros. Por isso, vamos investir para garantir melhores condições de trabalho para os professores”, completou. Fortaleza deve realizar busca por famílias para informar sobre vagas em creches Outro anúncio foi a adoção de uma estratégia de busca ativa por parte do Município, que passará a procurar pais e responsáveis para informá-los sobre a disponibilidade de vagas em creches. De acordo com o secretário da Educação, Idilvan Alencar, a gestão deixará de aguardar que as famílias procurem espontaneamente por vagas.