Evandro define saída de secretários para a eleição; veja data

Evandro: entre 7 e 10 secretários de Fortaleza deixam cargos até 31 de março para disputar eleiçãoPrefeito de Fortaleza acredita que de sete a 10 nomes deverão se desincompatibilizar para ficarem livres para a disputa eleitoral de outubro
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que os secretários municipais que irão se candidatar nas eleições de outubro devem deixar os respectivos cargos no dia 31 de março. O petista acredita que algo entre sete e dez secretários deverão deixar os postos para disputar cargos eletivos neste ano.
"O prazo para desincompatibilização é dia 4 de abril. A nossa intenção é que no dia 31 de março, aqueles e aquelas que irão se candidatar nas próximas eleições, eles se desincompatibilizem", explicou o gestor em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 30, antes da primeira reunião de secretariado deste ano.
Sobre o quantitativo de secretários que sairão nos próximos meses, Evandro explicou: "Isso é ainda em tese, não é? Porque os secretários ainda não me falaram diretamente, mas pelo que eu escuto, pelo que chegam de informações ao meu ouvido, nós temos algo entre sete e dez secretários que irão se candidatar. Então, no dia 31 de março, esses gestores terão que sair para que possamos fazer uma reformulação no nosso secretariado", acrescentou.
O prefeito se disse satisfeito com o trabalho da equipe da Prefeitura, mas admitiu que pode haver outras mudanças, além do supracitado. "Obviamente que pode acontecer uma ou outra situação pontual, até porque, de uma maneira geral, o nosso corpo de secretário tem nos dado bons resultados", explicou.
O petista não quis adiantar nomes, por não ter certeza de todos que deverão se desincompatibilizar.
Deputados licenciados e que atuam na Prefeitura, Idilvan Alencar (PDT) e Osmar Baquit (PSB) foram os únicos citados por Evandro como os que certamente sairão para tentar recondução aos cargos. Idilvan é deputado federal e ocupa a Secretaria de Educação; Baquit, deputado estadual, comanda a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (Cegor).