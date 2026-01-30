Evandro define saída de secretários para a eleição; veja data

Prefeito Evandro Leitão comanda reunião com secretariado da gestão municipal / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que os secretários municipais que irão se candidatar nas eleições de outubro devem deixar os respectivos cargos no dia 31 de março. O petista acredita que algo entre sete e dez secretários deverão deixar os postos para disputar cargos eletivos neste ano. "O prazo para desincompatibilização é dia 4 de abril. A nossa intenção é que no dia 31 de março, aqueles e aquelas que irão se candidatar nas próximas eleições, eles se desincompatibilizem", explicou o gestor em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 30, antes da primeira reunião de secretariado deste ano.

Sobre o quantitativo de secretários que sairão nos próximos meses, Evandro explicou: "Isso é ainda em tese, não é? Porque os secretários ainda não me falaram diretamente, mas pelo que eu escuto, pelo que chegam de informações ao meu ouvido, nós temos algo entre sete e dez secretários que irão se candidatar. Então, no dia 31 de março, esses gestores terão que sair para que possamos fazer uma reformulação no nosso secretariado", acrescentou.