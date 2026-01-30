Fortaleza destinará parte dos precatórios para climatizar escolas

Precatórios: Fortaleza investirá parte dos recursos em ar condicionado para escolasCerca de 20% valor dos precatórios será utilizado para intervenções na rede física das escolas de Fortaleza, por volta de R$ 152 milhões
A Prefeitura de Fortaleza informou que parte dos recursos provenientes dos precatórios do
Fundef será destinada à melhoria da infraestrutura das escolas da rede municipal. Um dos focos, conforme o secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar, será a climatização das unidades de ensino.
A informação foi divulgada nesta nesta sexta-feira, 30, durante a primeira reunião do secretariado da Prefeitura em 2026, realizada no Gran Mareiro Hotel, na Praia do Futuro.
A homologação dos precatórios foi assinada pela Prefeitura na quinta-feira, 29, assegurando o repasse de mais de R$ 760 milhões. Segundo Idilvan Alencar, 80% do valor serão destinados à valorização dos profissionais do magistério, enquanto os 20% restantes serão utilizados para intervenções na rede física das escolas, somando cerca de R$ 150 milhões.
“Quando nós recebemos a rede municipal, apenas 15% das unidades eram climatizadas. No ano passado, conseguimos chegar a 30%. Agora, vamos avançar para 50%. Então, vamos cumprir a promessa do prefeito e chegar a 100%”, disse Idilvan Alencar.
Parte dos recursos também serão utilizados para corrigir problemas estruturais antigos nas unidades de ensino.
“Existem cerca de 50 CEIs com erro de projeto, em que chove dentro das unidades. Então nós vamos usar esse recurso, primeiro, para corrigir uma dívida histórica. Todo mundo no Ceará sabe que a rede física daqui é precária: prédios antigos, centros de educação infantil com paredes de apenas 30 centímetros. Por isso, vamos investir para garantir melhores condições de trabalho para os professores”, completou.