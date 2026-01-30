Fortaleza destinará parte dos precatórios para climatizar escolas

Cerca de 20% valor dos precatórios será utilizado para intervenções na rede física das escolas de Fortaleza, por volta de R$ 152 milhões

A Prefeitura de Fortaleza informou que parte dos recursos provenientes dos precatórios do Fundef será destinada à melhoria da infraestrutura das escolas da rede municipal. Um dos focos, conforme o secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar, será a climatização das unidades de ensino.

A informação foi divulgada nesta nesta sexta-feira, 30, durante a primeira reunião do secretariado da Prefeitura em 2026, realizada no Gran Mareiro Hotel, na Praia do Futuro.

A homologação dos precatórios foi assinada pela Prefeitura na quinta-feira, 29, assegurando o repasse de mais de R$ 760 milhões. Segundo Idilvan Alencar, 80% do valor serão destinados à valorização dos profissionais do magistério, enquanto os 20% restantes serão utilizados para intervenções na rede física das escolas, somando cerca de R$ 150 milhões.

“Quando nós recebemos a rede municipal, apenas 15% das unidades eram climatizadas. No ano passado, conseguimos chegar a 30%. Agora, vamos avançar para 50%. Então, vamos cumprir a promessa do prefeito e chegar a 100%”, disse Idilvan Alencar.

Parte dos recursos também serão utilizados para corrigir problemas estruturais antigos nas unidades de ensino.