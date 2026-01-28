Calendário letivo 2026 em Fortaleza: quando começam as aulas?

EJA da Escola Municipal Angélica Gurgel com alunos adultos e idosos; ano letivo 2026 está previsto para começar no início de fevereiro / Crédito: Samuel Setubal

As secretarias municipais responsáveis pela Educação divulgaram o cronograma do calendário escolar de 2026, que orienta unidades educacionais, famílias e profissionais da área sobre as principais etapas do ano letivo. O ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino de Fortaleza (CE) já tem data definida para início das atividades.

Segundo informações publicadas pelas próprias redes oficiais da gestão municipal, as aulas começam no início de fevereiro. Confira a seguir mais informações sobre a data oficial do calendário letivo e feriados próximos.

Calendário letivo 2026 em Fortaleza Conforme o anúncio da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME), o ano letivo começa com atividades preparatórias no início de fevereiro e segue com o retorno dos alunos em dia já definida. As aulas começam em 2 de fevereiro para estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e demais etapas da rede municipal. Antes do início das aulas, as escolas realizam momentos de planejamento pedagógico entre os professores e profissionais da educação, que antecedem oficialmente o retorno das turmas.

Em comparação com a rede estadual de ensino do Ceará, foi definido que as aulas começam em 4 de fevereiro de 2026 e que haverá programação de matrículas e reclassificação de vagas em janeiro, com uso de plataforma digital. Organização do ano letivo e matrículas O calendário escolar oficializado pela SME segue as normativas da legislação educacional brasileira, que determinam um mínimo de dias letivos e distribuição uniforme de atividades ao longo do ano. A Prefeitura de Fortaleza abriu o período de matrículas para 2026 entre 11 e 19 de dezembro de 2025, voltado a alunos novatos da rede municipal de ensino, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).