Turista de 74 anos atropelada por ciclista na Beira Mar recebe alta

Turista de 74 anos atropelada por ciclista na Beira Mar recebe altaCaso aconteceu na manhã do último domingo, 25. Vítima é natural de Salvador, na Bahia, e estava internada no IJF
A turista de 74 anos que estava internada após ser atropelada por um ciclista no calçadão da avenida Beira Mar, em Fortaleza, na manhã do domingo passado, 25, teve alta nesta terça-feira, 27.
A vítima, identificada como Maria do Socorro de Almeida, natural de Salvador, na Bahia, sofreu traumatismo craniano e permaneceu internada em observação por 48 horas no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.
As informações foram compartilhadas pela sobrinha da vítima, Andréa Sales, em publicação na rede social Instagram.
Ela conta que o ciclista teria fugido após o atropelamento. A vítima chegou a sofrer um pequeno sangramento na cabeça, mas não precisou ser submetida à cirurgia.