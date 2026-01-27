Carro cai em bueiro durante forte chuva em Fortaleza

Carro cai em bueiro durante forte chuva em FortalezaMãe e filho, residentes de Baturité, estavam dentro do veículo no momento da ocorrência. Pelo menos cinco homens ajudaram a retirar o automóvel do buraco
Uma família residente de Baturité caiu com o carro dentro de um bueiro em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 27, durante a forte chuva que atingiu a Cidade. Incidente aconteceu na esquina entre as ruas Costa Barros e Rui Barbosa e o automóvel foi retirado com ajuda de transeuntes. Não houve feridos.
Leia também | Jijoca de Jericoacoara registra chuvas de 102 mm e alagamentos
No momento do ocorrido o veículo era ocupado por Pedro Lucas, 24, que dirigia o mesmo, e por sua mãe, Lúcia Oliveira, 58. Ambos voltavam de uma consulta médica quando passaram pelo susto.
De acordo com relatos deles, dados ao O POVO, o buraco estava destampado e a tampa se encontrava a frente do mesmo. O advogado tentou desviar dela achando que fugiria do bueiro, mas acabou caindo nele.
Leia mais
"A minha mãe deu um grito muito alto, ficou com medo, fiquei preocupado mais com ela [...] Todo ano é a mesma coisa, eu já morei aqui [em Fortaleza] por dez anos e é a mesma coisa, a Cidade alaga", diz.
Lúcia descreve a sensação que teve como "péssima". "Eu acho que a Cidade devia estar mais preparada [...] Deveria ter um planejamento maior", pontua a educadora, dizendo não se sentir segura.
Carro foi retirado com ajuda de transeuntes
Mãe e filho encontraram socorro em transeuntes que passaram pelo local. Pelo menos cinco homens se lançaram na chuva para retirar o carro de dentro do bueiro, com ajuda de uma tábua.
Entre eles está Lourenço, 47, que comia ali próximo quando soube do ocorrido e correu para ajudar. "Você pensa que [poderia] ser você", diz, pontuando a "obrigação de ajudar o próximo".
Ação emocionou mãe e filho, que foram socorridos e conseguiram seguir o trajeto. "A gente percebe que existem pessoas maravilhosas, gratidão por essas pessoas", diz a educadora.
Para evitar novas ocorrências, grupo colocou uma sinalização no bueiro. O POVO procurou a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) para saber se a tampa será trocada. Quando houver retorno a matéria será atualizada.
Com Kaio PimentelDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente