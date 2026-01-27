Carro cai em bueiro durante forte chuva em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.01.2026: Carro cai no buero entre a rua Costas Barros e a Av. Rui Barbosa na Aldeota. Chuvas fortes em Fortaleza, .. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Uma família residente de Baturité caiu com o carro dentro de um bueiro em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 27, durante a forte chuva que atingiu a Cidade. Incidente aconteceu na esquina entre as ruas Costa Barros e Rui Barbosa e o automóvel foi retirado com ajuda de transeuntes. Não houve feridos.



No momento do ocorrido o veículo era ocupado por Pedro Lucas, 24, que dirigia o mesmo, e por sua mãe, Lúcia Oliveira, 58. Ambos voltavam de uma consulta médica quando passaram pelo susto.

Lúcia descreve a sensação que teve como "péssima". "Eu acho que a Cidade devia estar mais preparada [...] Deveria ter um planejamento maior", pontua a educadora, dizendo não se sentir segura. Carro foi retirado com ajuda de transeuntes Mãe e filho encontraram socorro em transeuntes que passaram pelo local. Pelo menos cinco homens se lançaram na chuva para retirar o carro de dentro do bueiro, com ajuda de uma tábua.

Entre eles está Lourenço, 47, que comia ali próximo quando soube do ocorrido e correu para ajudar. "Você pensa que [poderia] ser você", diz, pontuando a "obrigação de ajudar o próximo".

Ação emocionou mãe e filho, que foram socorridos e conseguiram seguir o trajeto. "A gente percebe que existem pessoas maravilhosas, gratidão por essas pessoas", diz a educadora. Para evitar novas ocorrências, grupo colocou uma sinalização no bueiro. O POVO procurou a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) para saber se a tampa será trocada. Quando houver retorno a matéria será atualizada.