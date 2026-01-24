Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três toneladas de "loló" são apreendidas em imóvel em Fortaleza

Três toneladas de "lança-perfume" são apreendidas em imóvel em Fortaleza

Material veio de uma carga oriunda de Salvador com destino à Capital e a Recife. Um homem foi preso durante operação da Receita Federal
Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Três toneladas de “lança-perfume” também conhecida como “loló” foram apreendidas durante uma operação da Receita Federal nessa sexta-feira, 23. A droga foi localizada em um imóvel em Fortaleza, que estava armazenando o material ilícito. Um suspeito foi preso.

Conforme o órgão, o material foi identificado de uma carga de Salvador, na Bahia, com destinos a Fortaleza e Recife, em Pernambuco. Em Fortaleza, os materiais estavam escondidos em tonéis no imóvel.

As ações foram realizadas por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho na 3ª Região Fiscal (Direp03) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc).

De acordo com a Receita Federal, o material encontrado é cloridrato de etileno, utilizado na fabricação de uma substância psicoativa popular em festas chamada de “lança-perfume”, também conhecida como “loló”.

No local onde a droga foi apreendida, a equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheu indícios que vão auxiliar na investigação, que segue em andamento. O suspeito foi conduzido para uma unidade policial para demais providências acerca da ação criminosa.

