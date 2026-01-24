Três toneladas de "loló" são apreendidas em imóvel em Fortaleza

Material ilícito foi apreendido em um imóvel que armazenava a droga em Fortaleza / Crédito: Divulgação/Receita Federal

Três toneladas de “lança-perfume” também conhecida como “loló” foram apreendidas durante uma operação da Receita Federal nessa sexta-feira, 23. A droga foi localizada em um imóvel em Fortaleza, que estava armazenando o material ilícito. Um suspeito foi preso. Conforme o órgão, o material foi identificado de uma carga de Salvador, na Bahia, com destinos a Fortaleza e Recife, em Pernambuco. Em Fortaleza, os materiais estavam escondidos em tonéis no imóvel.

As ações foram realizadas por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho na 3ª Região Fiscal (Direp03) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc).