Três toneladas de "loló" são apreendidas em imóvel em Fortaleza

Três toneladas de "lança-perfume" são apreendidas em imóvel em FortalezaMaterial veio de uma carga oriunda de Salvador com destino à Capital e a Recife. Um homem foi preso durante operação da Receita Federal
Três toneladas de “lança-perfume” também conhecida como “loló” foram apreendidas durante uma operação da Receita Federal nessa sexta-feira, 23. A droga foi localizada em um imóvel em Fortaleza, que estava armazenando o material ilícito. Um suspeito foi preso.
Conforme o órgão, o material foi identificado de uma carga de Salvador, na Bahia, com destinos a Fortaleza e Recife, em Pernambuco. Em Fortaleza, os materiais estavam escondidos em tonéis no imóvel.
As ações foram realizadas por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho na 3ª Região Fiscal (Direp03) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc).
De acordo com a Receita Federal, o material encontrado é cloridrato de etileno, utilizado na fabricação de uma substância psicoativa popular em festas chamada de “lança-perfume”, também conhecida como “loló”.
No local onde a droga foi apreendida, a equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheu indícios que vão auxiliar na investigação, que segue em andamento. O suspeito foi conduzido para uma unidade policial para demais providências acerca da ação criminosa.