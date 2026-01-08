Homem é preso em flgrantes com 20 kg de maconha em Caucaia

A droga era comercializada de forma fracionada e distribuída na região com o auxílio de um veículo automotor, que também foi apreendido

LEIA TAMBÉM | Suspeita de integrar homicídio em Fortaleza é presa em Uruoca

Um homem de 35 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante na quarta-feira passada, 7, por tráfico de drogas, no município de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A prisão ocorreu no bairro Iparana. Com ele, os policiais apreenderam 20 quilos de maconha.

A ação teve início após a Polícia receber denúncias de que um homem estaria realizando a entrega de entorpecentes na região utilizando um veículo automotor. Ao chegarem ao local indicado, os agentes flagraram o suspeito transportando a droga, que estava dividida em pequenas porções e pronta para a comercialização.

Durante a abordagem, os policiais também encontraram mais entorpecentes na residência do suspeito. Ao todo, foram apreendidos 20 kg de maconha, além de um aparelho celular e o veículo utilizado nas entregas.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.