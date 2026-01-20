Paciente é preso após fornecer maconha a outro enfermo durante internação no IJF

Foto de apoio ilustrativo. Unidade hospitalar em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Um paciente do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, foi preso no domingo passado, 18, após fornecer maconha a outro interno da unidade. Na ação, também foi apreendida uma embalagem de cocaína. Após o flagrante, o homem passou por audiência de custódia. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) defendeu a prisão preventiva, enquanto a defesa solicitou a liberdade provisória com medidas cautelares.

O POVO teve acesso à decisão judicial, que concedeu a liberdade ao paciente. O magistrado considerou que a quantidade de droga apreendida era tão pequena que sequer pôde ser aferida na balança. Além disso, destacou que o crime não envolveu violência ou grave ameaça.