Quatros carros colidem em cruzamento em avenida na Praia do Futuro

Caso aconteceu na manhã deste sábado, 24, na avenida Dioguinho, em Fortaleza. Um dos motoristas recusou realizar o teste do bafômetro
Autor Carlos Viana
Carlos Viana Assistente Núcleo Opinião
Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã deste sábado, 24, em um cruzamento na avenida Dioguinho, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.

O caso aconteceu após um Jeep Compass, que trafegava pela rua Francisco Teixeira Alcântara, colidir com uma Comander e um Renegade no cruzamento com a avenida. Após a colisão, o veículo de modelo Renegade capotou e colidiu com um Mobi.

De acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), um motorista do Jeep Compass não quis fazer o teste do bafômetro. Ele foi autuado e levado à uma delegacia de polícia.

Ainda não há informações da situação dos outros ocupantes dos veículos envolvidos no acidente. Imagens feitas por pessoas no local mostram um carro capotado e outros dois destruídos. O Mobi não teve danos maiores.

O POVO entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), mas a corporação informou que o caso está a cargo da AMC. A SSPDS também foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

