Quatros carros colidem em cruzamento em avenida na Praia do Futuro

Caso aconteceu na manhã deste sábado, 24, na avenida Dioguinho, em Fortaleza. Um dos motoristas recusou realizar o teste do bafômetro

O caso aconteceu após um Jeep Compass, que trafegava pela rua Francisco Teixeira Alcântara, colidir com uma Comander e um Renegade no cruzamento com a avenida. Após a colisão, o veículo de modelo Renegade capotou e colidiu com um Mobi.

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã deste sábado, 24, em um cruzamento na avenida Dioguinho, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza .

De acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), um motorista do Jeep Compass não quis fazer o teste do bafômetro. Ele foi autuado e levado à uma delegacia de polícia.

Ainda não há informações da situação dos outros ocupantes dos veículos envolvidos no acidente. Imagens feitas por pessoas no local mostram um carro capotado e outros dois destruídos. O Mobi não teve danos maiores.

O POVO entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), mas a corporação informou que o caso está a cargo da AMC. A SSPDS também foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

