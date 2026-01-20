Homem morre após cair do 16º andar de prédio comercial no Meireles

Vítima teria caído de uma altura aproximada de 55 metros na manhã desta terça-feira, 20

Um homem morreu após cair do 16º andar do prédio Beira Mar Trade Center, na rua Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 20.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas e atuaram na remoção do corpo da vítima, ainda não identificada formalmente. Ele teria caído de uma altura aproximada de 55 metros.