Homem morre após cair do 16º andar de prédio comercial no Meireles

Homem morre após cair do 16º andar de prédio comercial no MeirelesVítima teria caído de uma altura aproximada de 55 metros na manhã desta terça-feira, 20
Um homem morreu após cair do 16º andar do prédio Beira Mar Trade Center, na rua Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 20.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas e atuaram na remoção do corpo da vítima, ainda não identificada formalmente. Ele teria caído de uma altura aproximada de 55 metros.
No local, as equipes constataram que a vítima sofreu múltiplos impactos durante a queda. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para demais procedimentos. Ainda não há informações de como a morte aconteceu.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a morte registrada. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza.