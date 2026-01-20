Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem morre após cair do 16º andar de prédio comercial no Meireles

Homem morre após cair do 16º andar de prédio comercial no Meireles

Vítima teria caído de uma altura aproximada de 55 metros na manhã desta terça-feira, 20
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem morreu após cair do 16º andar do prédio Beira Mar Trade Center, na rua Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 20.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas e atuaram na remoção do corpo da vítima, ainda não identificada formalmente. Ele teria caído de uma altura aproximada de 55 metros.

Leia Mais | Incêndio na sucata Chico Alves foi causado por bomba rasga lata, diz Pefoce

No local, as equipes constataram que a vítima sofreu múltiplos impactos durante a queda. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para demais procedimentos. Ainda não há informações de como a morte aconteceu. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a morte registrada. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar