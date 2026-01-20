Motociclista morre após desviar de pneus que caíram de caminhão na Via Expressa

FORTALEZA, CE, BRASIL, 03-07-2017 : foto de apoio ilustrativo. Acidente ocorreu na Via Expressa / Crédito: FÁBIO LIMA

Um motociclista morreu após desviar de dois pneus que caíram do compartimento de carga de um caminhão na Via Expressa, bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na segunda-feira, 19. O piloto colidiu em um poste ao desviar dos pneus na avenida Almirante Henrique Saboia. Conforme fonte policial, socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo.

O caminhão estava com uma carga de pneus e não teria permanecido no local do acidente.