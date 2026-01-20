Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motociclista morre após desviar de pneus que caíram de caminhão na Via Expressa

A vítima colidiu com um poste ao tentar desviar dos pneus e morreu no local.
Atualizado às
Jéssika Sisnando
Um motociclista morreu após desviar de dois pneus que caíram do compartimento de carga de um caminhão na Via Expressa, bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na segunda-feira, 19.

O piloto colidiu em um poste ao desviar dos pneus na avenida Almirante Henrique Saboia. Conforme fonte policial, socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo. 

O caminhão estava com uma carga de pneus e não teria permanecido no local do acidente.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) confirmou que o condutor trafegava pela via Cocó/Papicu e após a manobra ele perdeu o controle e bateu no poste. 

Agentes de trânsito permaneceram no local e controlaram o tráfego. A vítima, que não teve a identificação informada, morreu no local. Conforme a AMC, o caminhão não foi identificado. 

Agentes de trânsito permaneceram no local controlando o tráfego.

