Homens encapuzados invadem casa no Curió e matam duas pessoas

Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o caso. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Mauri Melo

Dois homens foram mortos na manhã desta sexta-feira, 23, no bairro Curió, em Fortaleza. As vítimas, de 30 a 28 anos, foram alvejadas a tiros por suspeitos encapuzados dentro de uma residência e morrem no local. O POVO apurou que as vítimas eram conhecidas por “FB” e “Macarrão” e seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). O crime teria sido motivado pela disputa entre organizações criminosas.