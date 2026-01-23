Homens encapuzados invadem casa no Curió e matam duas pessoas

Homens encapuzados invadem casa no Curió e matam duas pessoasCrime aconteceu na manhã desta sexta-feira, 23, no bairro Curió. Caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)
Dois homens foram mortos na manhã desta sexta-feira, 23, no bairro Curió, em Fortaleza. As vítimas, de 30 a 28 anos, foram alvejadas a tiros por suspeitos encapuzados dentro de uma residência e morrem no local.
O POVO apurou que as vítimas eram conhecidas por “FB” e “Macarrão” e seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). O crime teria sido motivado pela disputa entre organizações criminosas.
Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, de 30 anos, tinha passagens por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já a vítima de 28 anos tinha antecedentes por tráfico de drogas, posse de drogas e corrupção de menores.
Ainda segundo o órgão, o duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101 7460
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br